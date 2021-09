每个邻居都可能是凶手

公寓大楼里的谋杀案 Only Murders In The Building(NC16)

播出平台:Disney+

帅哥科诺(Julian Cihi,朱利安西希饰)在电梯里对电话另一端抱怨一个包裹没及时送到他手上。没过多久,他被发现在自己的公寓里自杀。同一栋大楼的一女两男后来发现这个包裹是一枚求婚戒指,一个准备求婚的人,会自杀吗?

这是美剧《公寓大楼里的谋杀案》(以下简称《公寓》)要解开的最大悬疑,也是剧中三个原是互看不顺眼的公寓居民团结起来破案的动机。三人在科诺自杀前与他乘搭同一部电梯,觉得他不可能自杀。三人都不是警察,Selena Gomez(赛琳娜戈麦斯)饰演的梅宝是爱好时尚的漂亮宝贝,Steve Martin(史提夫马丁)饰演好一阵子没戏拍的演员萨维奇,Martin Short(马丁肖特)饰演过气导演帕特南。

不论剧情多天马行空,最精彩的始终还是“人”,《公》人物设计独特,梅宝老是做同一个噩梦,梦中有个陌生男站在她的床边,为了保住自己的小命,她狂踢对方下体并以利器猛戳他。萨维奇是怪胎,老是把煎好的鸡蛋丢进垃圾桶,与别人说话爱原封不动地照搬电视剧台词。帕特南是欲东山再起的聒噪导演,财务出状况,却死爱面子住在根本负担不起的公寓。

公寓的居民,也是形形色色,而且嘴贱。当管理层在公寓大厅为科诺举办哀悼会时,原以为会有一些感人肺腑的言辞,或是温馨的告别,怎知居民却七嘴八舌控诉死者,让人啼笑皆非。原来,科诺缺点多多,对人对事苛刻纠结,不得人心。

黑色冷幽默最绝妙

三个主角的共同爱好是听同一个犯罪播客(Podcast),一拍即合欲打造一个真实犯罪播客,揭开公寓大楼里的谋杀案。他们潜入死者的房子搜查,也走访公寓其他住户,其中一名是缺乏阳刚味的男子,他的爱猫不久前死去。梅宝与萨维奇声东击西地与他聊天,竟在他的冰箱里发现冰冻的猫尸体,十分诡异。另一邻居是心理医生,他猴急地想招来新病人——因谋杀案而受到心理创伤的公寓居民。这些人都增添影片的悬疑,每个居民都有可能是凶手。

感觉《公寓》的悬疑氛围有几分Alfred Hitchcock(希治阁)的《后窗》(Rear Window)之感,毕竟故事都发生在看似千篇一律的方格子公寓里。值得深思的是:在大都会生活的现代人,我们认识自己的邻居吗?对他们又了解多少?第一季《公寓》共10集,第一集上个月底推出,至今已推出6集,我已追了好几集,发现依然充满着悬疑氛围悬念与新鲜感。

剧集融汇喜剧、悬疑、惊悚和犯罪,最绝妙的是它的黑色冷幽默。一个死者,却有各种嫌疑人,而主角又各有自己的秘密与故事。梅宝有谜一般的过去,原来她与科诺不仅儿时就认识,还和另外两个小伙伴组成四人小团伙,一起派对玩乐,结果发生了一起恐怖事件。好莱坞笑匠马丁曾演出《粉红豹》(The Pink Panther)系列,他与老姜肖特在《公寓》搭档有默契,诙谐好笑,两人与赛琳娜的隔代年龄差组合产生有趣的火花。

《公寓》虽是小众剧,开播后口碑不俗。至截稿时间,IMDb打出8.3分,豆瓣8分,烂番茄新鲜度100%,爆米花指数96%。《公寓》英语对白附中文字幕。