每个邻居都可能是凶手

公寓大楼里的谋杀案 Only Murders In The Building（NC16）

播出平台：Disney+

帅哥科诺（Julian Cihi，朱利安西希饰）在电梯里对电话另一端抱怨一个包裹没及时送到他手上。没过多久，他被发现在自己的公寓里自杀。同一栋大楼的一女两男后来发现这个包裹是一枚求婚戒指，一个准备求婚的人，会自杀吗？

这是美剧《公寓大楼里的谋杀案》（以下简称《公寓》）要解开的最大悬疑，也是剧中三个原是互看不顺眼的公寓居民团结起来破案的动机。三人在科诺自杀前与他乘搭同一部电梯，觉得他不可能自杀。三人都不是警察，Selena Gomez（赛琳娜戈麦斯）饰演的梅宝是爱好时尚的漂亮宝贝，Steve Martin（史提夫马丁）饰演好一阵子没戏拍的演员萨维奇，Martin Short（马丁肖特）饰演过气导演帕特南。

不论剧情多天马行空，最精彩的始终还是“人”，《公》人物设计独特，梅宝老是做同一个噩梦，梦中有个陌生男站在她的床边，为了保住自己的小命，她狂踢对方下体并以利器猛戳他。萨维奇是怪胎，老是把煎好的鸡蛋丢进垃圾桶，与别人说话爱原封不动地照搬电视剧台词。帕特南是欲东山再起的聒噪导演，财务出状况，却死爱面子住在根本负担不起的公寓。

公寓的居民，也是形形色色，而且嘴贱。当管理层在公寓大厅为科诺举办哀悼会时，原以为会有一些感人肺腑的言辞，或是温馨的告别，怎知居民却七嘴八舌控诉死者，让人啼笑皆非。原来，科诺缺点多多，对人对事苛刻纠结，不得人心。

黑色冷幽默最绝妙

三个主角的共同爱好是听同一个犯罪播客（Podcast），一拍即合欲打造一个真实犯罪播客，揭开公寓大楼里的谋杀案。他们潜入死者的房子搜查，也走访公寓其他住户，其中一名是缺乏阳刚味的男子，他的爱猫不久前死去。梅宝与萨维奇声东击西地与他聊天，竟在他的冰箱里发现冰冻的猫尸体，十分诡异。另一邻居是心理医生，他猴急地想招来新病人——因谋杀案而受到心理创伤的公寓居民。这些人都增添影片的悬疑，每个居民都有可能是凶手。

感觉《公寓》的悬疑氛围有几分Alfred Hitchcock（希治阁）的《后窗》（Rear Window）之感，毕竟故事都发生在看似千篇一律的方格子公寓里。值得深思的是：在大都会生活的现代人，我们认识自己的邻居吗？对他们又了解多少？第一季《公寓》共10集，第一集上个月底推出，至今已推出6集，我已追了好几集，发现依然充满着悬疑氛围悬念与新鲜感。

剧集融汇喜剧、悬疑、惊悚和犯罪，最绝妙的是它的黑色冷幽默。一个死者，却有各种嫌疑人，而主角又各有自己的秘密与故事。梅宝有谜一般的过去，原来她与科诺不仅儿时就认识，还和另外两个小伙伴组成四人小团伙，一起派对玩乐，结果发生了一起恐怖事件。好莱坞笑匠马丁曾演出《粉红豹》（The Pink Panther）系列，他与老姜肖特在《公寓》搭档有默契，诙谐好笑，两人与赛琳娜的隔代年龄差组合产生有趣的火花。

《公寓》虽是小众剧，开播后口碑不俗。至截稿时间，IMDb打出8.3分，豆瓣8分，烂番茄新鲜度100%，爆米花指数96%。《公寓》英语对白附中文字幕。