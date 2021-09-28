20周年台庆 UFM100.3全体DJ与你有约

再度在疫情下庆生，电台UFM100.3 DJ 本星期天（10月3日）全体出动，线上直播和听众“对话”。

电台UFM100.3庆祝20岁生日，电台节目副总监小猪说：“今年的主题‘玩FUN 20年’，贴切地形容了电台的初衷，就是玩好玩的，确保我们做的节目、单元、访问、活动等都是最FUN的。”

围绕这个主题，电台策划了什么样的庆生活动呢？

小猪答道：“原本电台打算推出一个《玩FUN20年》的特备生日视频，但由于疫情反复不定，拍摄日期一延再延，最后仍无法顺利完成，只好另想点子。”

经过一番商议，电台将在星期天早上10时，举办一个线上直播庆生活动，届时全体DJ都会参与，除了唱生日歌切蛋糕之外，小猪说，DJ们也将接受“史无前例”的挑战，现场回答听众们的提问，“我们将向听众‘下战书’，让他们毫无保留地向我们提问，我们也将坦荡荡地一一回答，所以听众们若有什么憋了20年都不敢问的问题，记得在星期天早上一次过让你问个过瘾。”

秀泛黄旧照

DJ们将秀泛黄旧照，掀起满满回忆。

另一个“玩FUN20年”的庆生活动，就是DJ们将挖出陈年旧照，一次过在社交媒体公开释放，让大家亲眼目睹他们的转变。

小猪说：“所谓‘凡走过必留下痕迹’，这次DJ们将在社媒展示他们的旧照片，让大家对比过去和现在的我们，同时也能掀起大家的满满回忆。而这些旧照片会让你看后不但觉得很土，还会忍不住爆笑。”

DJ们将在本周五（10月1日）透过电台的官方IG（@ufm1003）上传他们的旧照片，和大家一起分享。