王国燊《好孩子》入围台湾金马创投

台湾金马创投会昨天（9月27日）公布入选名单，上届金马奖加持本地片《男儿王》导演王国燊今年再度以《好孩子》入选，他受访笑说：“有入选就算得奖了！”

去年金马奖，国燊掌镜的《男儿王》荣获最佳造型设计（阿兹尼·萨姆丁、郭子胜）奖，今年他以创作的剧本叩金马创投会议的门。

记者联系上国燊，他证实喜讯，告诉《新明》，《好孩子》是去年在本地阻断期间写出来的剧本。

“这是一个有关失智症的故事，改编自真人真事，去年在做《男儿王》电影时采访到一名变装皇后，他本身的遭遇深深触动了我，他的母亲原本活跃于社区，患上失智症之后就被边缘化，他得努力照顾母亲，期间碰到不少状况……”

《好》花了两个月时间撰写，为何取名《好孩子》?

“片名概念来自变装皇后，他明明是个男子，却向往在舞台上当个多姿采的女生，‘女’与‘子’就串成一个‘好’字，孩子照顾母亲，就成了《好孩子》。”

《好孩子》能入选台湾金马创投，国燊语气欣慰表示“有入选就算得奖了”，去年因《男儿王》飞台湾赴金马盛宴，今年恐无法成行，“去之后就要隔离21天，回来再隔离7天，几乎花掉一个月，我现在腾不出这个时间。”

国燊除了是《好》编剧、也是导演兼监制之一（另一名监制是麦拥雷），《好》走的是独立电影风格，带点黑色幽默，不属于主流商业片，演员未定，国燊希望通过金马创投，能找到对《好》有兴趣的投资人。

《好》制作费预估100万，最快也得明年底开拍，会在本地取景，演员都会是本地姜。

他最近正为贺岁片《团圆饭》后期而忙，务必赶在2022农历新年前，目测冠病确诊案例，国燊叹说：“回头看，当时冒着风险拍《团圆饭》，总算拍完了！”