朴叙俊英国“无罩”看球赛惹议

（首尔讯）韩国男星朴叙俊9月初出发到英国拍摄漫威电影《惊奇队长2》，预计拍摄期间将会持续到年底，近日，他前往观看目前效力于英超热刺的韩国足球巨星孙兴慜比赛，观赛身影正巧被转播镜头捕捉到，不料却因为他没有戴口罩，而引发了争议。

朴叙俊昨天在伦敦酋长球场观看英超足球赛事，为好友孙兴慜加油，在比赛开始之前，他便被现场的转播画面捕捉到，从画面可看到他身穿足球衣，双手环抱于胸前，注视着球场上的动静，不过，画面一经曝光，韩国网民批评他在人数众多的大型球场观赛未佩戴口罩。

据悉，英国目前已经解除了强制室内佩戴口罩等规定，实行与病毒共存政策，因此在足球场、公演场地等大型场馆里，只要提出完成接种疫苗的证明，便可以无罩入场。

据悉朴叙俊和年轻四岁的孙兴慜互称“Seojun Sonny“，因共同认识的发型师而结为好友，两人虽然工作忙碌但亦不影响好交情经常私下见面，朴叙俊更数次亲身飞去英国特意支持孙兴慜的比赛。

孙兴慜亦非常重视朴叙俊这位好友。他于2019年播出的韩国tvN节目《孙Sational-打造他的时间》更邀请了朴叙俊与他一同担任主持，今年1月孙兴慜在球会热刺中射入第100球接受JTBC的《News Room》的采访时，更邀请了朴叙俊以“亲哥哥”身份一同进行视讯访谈，可见两人关系确实相当好。