TVB男女主角严重老化 年轻后辈难上位？

面对ViuTV的步步紧逼，以及美剧、韩剧、中国大陆剧的全球竞争，TVB领导的港剧节节败退。其大股东黎瑞刚较早前公开轰电视台管理团队：节目全面老化、制作技术落后于大陆等问题。

TVB剧集男女主角同样面对严重老化问题，男主的平均年龄42岁，仅靠正在拍摄新剧的上位小生——25岁的周嘉洛和27岁的林正峰稍微把平均线拉低，相比起ViuTV旗下红透半边天的男团Mirror 12名成员平均年龄为27岁，相距甚远。

当中，77岁的刘丹作为长篇剧《爱回家之开心速递》主干，把整体平均年龄拉高了，接着依次是57岁的黎耀祥，56岁郭晋安，53岁马德钟、黄智贤，50岁陈豪，47岁马国明，44岁陈山聪、陈展鹏、萧正楠，41岁黎诺懿、谭俊彦，40岁杨明，39岁陆永，38岁王浩信，36岁周柏豪，34岁张振朗，33岁何广沛、罗天宇，31岁胡鸿钧，林正峰和周嘉洛是唯二年龄在30岁以下者。

更大的问题，是林正峰和周嘉洛都是初当男主，观众是否接受还不知道，所以青黄不接的问题相当明显。

TVB男主角老化问题严重，女主角稍为好些。近年有份做女一的女演员，平均年龄34岁，这个还算正常。不过，从女艺人的演艺寿命本来就比男艺人短的角度来看，女主的平均年龄其实也算偏高了，值得电视台高层重视。

当中，66岁的米雪最高龄，接着依次是47岁的陈炜，40岁唐诗咏、姚子羚，39岁黄翠如，38岁黄智雯、李佳芯，35岁王君馨，34岁高海宁、林夏薇、汤洛雯，33岁朱晨丽，31岁陈滢、龚嘉欣、蒋家旻、刘佩玥、张曦雯，30岁蔡思贝。30岁以下有七人，分别是29岁的王敏奕，28岁邓佩仪，27岁冯盈盈，26岁陈晓华、江嘉敏，24岁刘颖镟，21岁游嘉欣。

同样的，这七名30岁以下的女演员，都在上位阶段，当家花旦位置都还不稳，尚需时间检验。

TVB是走传统电视台签约演员路线，又以家庭观众为主要市场，观众习惯职场以及适婚男女角色为主角，所以一般年轻、青春型演员不易抢先出位，须得熬到观众认可演技，才会支持，这就是为什么该台男女主角年龄偏高的主因。