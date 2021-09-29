黄暄婷自曝家丑引热议 黄奕良“不回答”记者提问 读者看法分两派

本地艺人黄奕良日前开面簿直播，回应女儿黄暄婷早前在电视节目《权听你说2》中提到儿时很多不愉快的阴影来自父亲，以及曾被父亲打到住院一个星期的往事，喊话“爸爸是很疼你的”，又指自己过去当黑脸，让前妻林梅娇当白脸，以及女儿不该讲这种让他“撕心裂肺”的话。

《联合早报》记者前晚联系上他，他脱口就说：“我只接你的电话……但不要再发新闻啦！”记者连问几个问题，包括“林梅娇母亲去世，你会否出席丧礼？”“直播后还有什么要补充？”“双方私下有无再沟通？”，他都一律“不回答”。早前涉持刮刀伤员工，被法院判入狱10个月，他有意上诉，显然不想再挑事端。

当事人想回复平静，但本报读者针对这个话题却踊跃在娱乐版栏目“观众大声说”留言表达意见，根据立场可分成支持和反对黄暄婷“丑事外扬”两个阵营。

支持黄暄婷者：亲人做错不可包庇

支持黄暄婷的多名读者，主要认为“是事实就可以说，勇敢表达是对的”“亲人做错不可包庇”。

读者不平者（XXX336）说：“看黄暄婷说父亲家暴的事，心里不好受，看她哭我也哭了，而且人人都知道黄奕良有暴力倾向。”

刘女士（XXX916）体恤黄暄婷的不容易，“事发时她只是一个小女孩，黄奕良觉得是在管教孩子，但方法却吓坏女儿。无论如何，这些都是以前的事了，向前看，未来还是很光明的。”

反对黄暄婷者：不应自曝家丑

反对黄暄婷自曝家丑的也大有人在。王女士（XXX573）看了黄奕良的直播，留言：“黄奕良是一个脾气急躁的人，很直，管教女儿严格，我觉得天下父母心，他有官司在身，黄暄婷这个时候出来讲这些，不是踩父亲一脚？无论如何他都是父亲啊。被打到进医院是真的吗？还是因为吓到而已？”

老人家（XXX645）说：“黄暄婷应该放下对父亲的怨恨，和母亲好好生活，同时追求自己的理想。她把十多年前的家庭纠纷公诸于世，这不但让父母面子不好看，对自己也没有好处。”

也有读者（XXX138）问黄暄婷，从10岁开始不和父亲见面，这些年可有给过父亲解释的机会？又问她可有想过自己小时候是否不听话难以管教？要求她也反省反省。

中立读者：为黄奕良父女感到心酸

中立的读者（XXX498）说，节目组为了效果，让黄暄婷挖出童年不愉快的回忆，成功挑起黄奕良的神经，却也严重破坏了她的好形象。他从直播看到黄奕良“语无伦次”，只感到父女互挖疮疤的心酸。