2021金马创投会议 王国燊杨修华剧本入选

2021年金马创投会议公布入围的电影企划名单，本地导演王国燊的《好孩子》与杨修华的《默视录》榜上有名。

王国燊《好孩子》深入变装皇后世界

王国燊接受《联合早报》访问时说：“非常开心可以入围。《好孩子》是去年疫情阻断措施时，关在家里写的剧本，主要抱着玩票性质参加投选，可以入围觉得意外且开心。”

谈到《好孩子》创作的来源，他说：“之前拍摄《男儿王》做田野调查时，认识一名变装皇后，知道他家里与患上失智症的母亲共处，我觉得可以发展成一个完整的电影故事。”他也强调：“《好孩子》不是《男儿王2》，这个故事是我独立创作的。”

《好孩子》深入变装皇后的世界，谈到剧本创作有什么难度，王国燊说：“阻隔期间很有空，所以也不觉得有什么难度。现在一年后重看，觉得需要进步的地方有很多！”他表明现阶段还没有计划拍摄。“如果一切顺利也会是明年下旬吧！《好孩子》是一部独立非商业的电影。基调虽然是喜剧，但是主题还是关于母子间的人伦关爱，还有走在社会边缘的人们所面对的困境。”

王国燊的《男儿王》去年角逐金马影帝（李国煌）等项目，影片最终为本地摘下首座最佳造型设计奖。他所导的虎年贺岁片《团圆饭》拍摄最近杀青，他说应该不会出席金马创投会议，“没法隔离21天，因为还有长寿剧‘Kin’和《团圆饭》的后制要处理。”

杨修华《默视录》讲述年轻爸爸的挣扎

金马奖双料获奖《幻土》导演杨修华的新作《默视录》是关于一个年轻爸爸的挣扎，当他的孩子失踪时，他必须如何处理的故事。杨修华对本报说：“剧本我自己写。很高兴能参与这个重要的项目市场，希望能得到地区的支持。”

他计划在获得资金和合适的演员阵容后，于明年迟些时候拍摄。他无法出席金马创投会议，“刚从阿根廷拍完电影回来，现在仍在隔离。我想不会这么快再次旅行，会等到旅行限制缓和下来时再出国。”

新马共六作品入选

新加坡、马来西亚共有六个作品入选，除了杨修华与王国燊的创作，还有马来西亚导演林峻贤的《非常葬礼》、叶瑞良《家庭作业》、杨俊汉《双11怎么了》和欧诗伟的《长堤》。

全球电影制作受到疫情影响，电影人依旧不断抛出新意，今年金马创投会议由于参选企划水准极高，最终选出44个电影企划，其中37个为全新企划，7个为已进入拍摄但仍在寻求资金或其他合作机会的企划。据所知，电影企划包含多位金马得主，也有不少跨国合制前来角逐，奥斯卡影后Cate Blanchett（姬蒂班查）担任监制的香港电影企划《桃花》更赫然在列。加上先前公布的19个入选剧集，本届金马创投会议多达63个影视企划等待伯乐。

2021金马创投会议将于11月22日至24日举行，得奖名单将于11月24日颁奖典礼公布。