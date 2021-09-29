导演称太累 《鱿鱼游戏》暂不拍第二季

（首尔讯）韩剧《鱿鱼游戏》自在Netflix上架以后，引起轰动，不仅话题不断，也让网民期盼有续集，不过导演黄东赫接受韩媒采访时表示太累，短期内没有拍摄《鱿鱼游戏》第二季的计划。

黄东赫透露，他早在2008年就写好了剧本，当时他打算拍成一部电影，但因为一直没有找到投资只好将剧本搁置了十多年。

他也表示，最早的剧本中游戏设定为了100人争夺100亿韩元（约1100万新元），但十多年过去后，100亿韩元已经不像当初那么具有冲击力，所以他在修改剧本时参考韩国彩票中奖历史上最高的奖金金额，将《鱿鱼游戏》的奖金改为了456亿韩元（约5200万新元）。

对于《鱿鱼游戏》是否有第二季的提问，黄东赫表示因为一个人包办编剧、制作、导演的原因，他在拍《鱿鱼游戏》时非常辛苦，光是牙齿就掉了六颗，现在的他已经筋疲力尽，短期内没有《鱿鱼游戏》第二季的计划，而且他正在构思一部电影，所以就算拍《鱿鱼游戏》第二季也将是在他拍完构思中的电影之后。

许成泰为了《鱿鱼》 “背叛”老婆拍床戏

《鱿鱼游戏》上架播出以来，红遍全球，就连剧中主角、配角声势也水涨船高。其中饰演流氓反派“德秀”的演员许成泰便被掀出之前的发言，他曾表示“绝对不拍床戏”，没想到，被网友发现在《鱿鱼游戏》里有一场火辣床戏。

许成泰早在2010年出道前就已结婚了，老婆与他相恋10年，且非常支持他的演员事业，为此，他曾与妻子约定：“绝对不拍床戏。”

2016年他接受电台采访时表示可以接受全裸出演，但绝对不能与异性拍爱情床戏，主持人追问“如果给很多钱呢？10亿呢（约110万新元）？”他也坚定回答：“不行，（钱）慢慢赚就好了。”

没想到，他在《鱿鱼游戏》里与金姝怜饰演的角色“韩美女”上演一场厕所火辣野战，过去的采访被挖出来，立刻大批剧迷直呼“老婆是否很火”、“他还能回家吗”，但也有人表示“为了《鱿鱼游戏》毁约蛮值得”、“感觉老婆会谅解”。