聚集同址设工作室 明星避税花样百出

中国官方最近正在整改娱乐圈乱象，与此同时，今年（2021年）截至8月底有几十名艺人把名下相关的近700家公司注销，中媒引述律师的话说，艺人成立工作室一方面是为了更方便进行演艺活动，另一方面是为了“避税”。

媒体揭露明星避税有两种方法，一是开个人独资企业，二是把工作室注册于“避税胜地”如海南岛、江苏的新沂、新疆的霍尔果斯等。

娱乐圈正面临“税务最强监管”，明星们纷纷集体注销自己名下的公司。据知情人士称，那些公司是以“避税”为目的而创立。明星拍戏，如果通过企业报税，只需承担5%至35%的税率，但如果按照个人所得扣缴个人所得税，最高税率为45%。另一方面，企业所得税的计税基础是“净利润”，可以在收入基础上扣除成本及费用，这样就缴更少税了。

据了解，有些规模较大的明星工作室或公司，会通过增加关联公司交易将应税所得资金变成成本费用“洗”出去，以达到避税目的。此外，艺人注册工作室大多属于个人独资企业，根据相关规定，无需缴纳企业所得税。

媒体发现，明星扎堆办公司花样百出，比如会由专门的团队来进行操作，多个明星的工作室都在同一地址，或是座机号都是同一个号码。有些公司名字更是取得好笑而登上热搜：沈腾的“那可是家大影视文化有限公司”、白敬亭的“明白乐管理合伙企业”、何炅的“何乐不为文化科技有限公司”等。

这一波明星工作室“注销潮”，是近年来第二次。第一次是在2018年范冰冰被曝出签署“阴阳合同”和偷税漏税后。

受访律师：避税不等同逃税偷税

明星集体注销公司的现象引发舆论关注，有律师受访时说，避税不等于逃税偷税，关键看对税收优惠政策的运用行为是否合法合理。如果相关人员曾经确实存在主观刻意偷漏税的行为，即便注销工作室，也终将接受严惩；如果是计算错误没缴或少缴税款，没有偷税骗税的意图，可在年底前补交。

中国圈内现在是只要叫得出名字的明星，基本上都会有自己的工作室，有的甚至还不止一家。《联合晚报》记者根据网上公开的数据，统计了十大注销最多公司的艺人，发现最近出事的赵薇和郑爽共注销了5家，这个数目和黄渤、黄圣依、井柏然、林更新、章子怡一样，结果十大不入。

注销榜的第一名是黄晓明，共注销了13家，之后是靳东的10家、何炅9家、黄磊8家、陈坤7家。注销6家的有刘诗诗、唐嫣、佟大为、赵文卓、郑恺五个人。

至于在注销风潮前，曾有媒体报道开公司最多、目前线上仍活跃的明星，前三名分别是羽泉组合成员胡海泉、黄晓明和张庭，都各有超过40家。20家或以上的有章子怡、杨澜、陈坤、张国立、何炅等。不知道注销风潮洗牌过后，排行榜会出现什么面貌？