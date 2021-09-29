UFM100.3《广播歌王》明晚诞生

10强终极对决，电台UFM100.3主办的《广播歌王2021》明晚诞生，本地著名音乐人林倛玉、歌手董姿彦和林思彤担任评审。

经过长达3个月的比拼，《广播歌王2021》10强终于诞生，并将在明晚的终极决战中使尽浑身解数，争夺新一届的“广播歌王”。和往年的比较，今年的《广播歌王》参赛者在选曲方面更加多元化，尤其明晚的决战，10强挑选的歌曲包括有袁娅维、张靓颖和杨乃文等歌手的歌曲，究竟哪些歌手的歌曲将获得评审的青睐突围而出？

《广播歌王2021》也请来3位本地著名的音乐人和歌手林倛玉、董姿彦和林思彤担任评审，其中林倛玉是第三度担任评审，向来以犀利点评著称的他十分注重感动度（感情处理），接着是声音特色和辨识度、节奏感，最后是音准，至于其他两位评审董姿彦和林思彤，虽然首次加盟，但也会以她们专业角度挑选出最佳的选手，而三位在节目中又将会碰撞出什么样的火花？值得令人期待。

由于本地疫情吃紧，政府再度收紧部分防疫措施，为遵守防疫措施不违规，UFM 100.3副音乐总监胡天培告诉《新明日报》，明晚的终极对决将分散在好几个地方进行，除了SPH 现场，也商借录音室，让10强分别在不同的场景演唱对决。

天培也说，届时录音室的背景将有多样的灯光特效，增加了本届《广播歌王2021》终极对决的可看性。

《广播歌王2021》终极对决将在明晚8时透过UFM100.3及电台官方面簿同步直播。