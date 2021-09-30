林依晨“做人”成功 传预产期在10月底

（台北讯）台湾媒体报道，女星林依晨即将临盆，并传预产期在10月底，首胎是女儿。老公林于超也特地从美国回台湾陪伴妻子，夫妻终于合体。对此，林依晨经纪人昨天（29日）证实消息说：“是的，她怀孕了。”至于预产期和胎儿性别等，经纪人说林依晨想晚些时候自己公布。

林依晨下月将满39岁，她和从事潜水业的林于超结婚六年，一直没有避孕，小两口因为是远程婚姻，一路历经外界庞大压力。年初被问孕事，她曾说：“能试的都试了！”听来求子之路既艰辛又无奈。据其身边亲友透露，林依晨光是反复打针、取卵、植入，就已经够煎熬。

林依晨对于私事一向低调，因此对怀孕也藏得密。她今年3月出席代言活动时衣着宽松，当时显然已怀孕。她2月在微博分享与好友Janet（谢怡芬）、张钧甯、青峰、王力宏老婆李靓蕾等人聚会照，也小心地躲在Janet身后，其中一张还一手摸着Janet的孕肚，当时解释：“只是单纯在猜好朋友谢怡芬第二胎的性别和出生时间，张钧甯学过把脉感觉很专业会猜得比较准，所以大家笑闹地模仿和拍照，结果……就变成这样了……”

不过经纪人说，林依晨原本体重43公斤左右，怀孕后也未超过50公斤，不但没走形，四肢也依旧纤瘦，除了照样拍广告，就连最近担任台北电影节评审，也没人看得出她其实肚子里藏了个宝宝。