登山家 The Alpinist(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★★

剧情:无拘无束,远离聚光灯的加拿大年轻攀岩者Marc-Andre Leclerc(马克·安德烈·勒克莱尔)没有失误的余地,没有想炫的态度,独自挑战高难度的徒手攀岩,低调地完成一项又一项的壮举。美国纪录片导演Peter Mortimer(彼得莫蒂默)和Nick Rosen(尼克罗森)随着马克的脚步,用影像记录其短暂却光辉的岁月,以及单人冒险的精髓。

影评:喜欢第91届奥斯卡最佳纪录片《自由攀岩》(Free Solo)的观众,相信也会喜欢这部片。《登山家》是一部关于徒手攀岩的93分钟纪录片,主角是加拿大已故攀岩者勒克莱尔。他没有明星光环,不爱炫耀,淡泊名利,但其天赋、技能和对高山的洞察力让内行人啧啧称奇。

勒克莱尔的壮举包括:完成阿根廷巴塔哥尼亚的查尔滕山(Chalten Massif)高难度路线,在冬季挑战加拿大不列颠哥伦比亚省的斯莱塞山(Slesse)等。勒克莱尔23岁时,《登》导演开始记录他的冒险之旅;剪辑过程中,导演接到勒克莱尔不幸葬身于阿拉斯加雪崩的消息。当年,勒克莱尔才25岁。

勒克莱尔自小被诊断有注意力缺陷多动障碍(ADHD),唯有攀岩时,他才能全神贯注,如他所说“攀岩时感受不到脑袋抽搐”。看着片中的勒克莱尔阐述投入攀岩运动的过往,我想起在网上看过的励志金句“找到你所爱的事,并让它杀了你”(Find what you love and let it kill you)。勒克莱尔找到他爱做的事,深陷其中,一次次自我突破并乐此不疲,也算不枉此生。

我对攀岩一窍不通,甚至还有点恐高,无法从攀岩技巧层面分析这部片,但来自主角“安静的力量”和惊险画面触动到我。

挑战精神力量的巅峰

随着勒克莱尔的一次次出征,片中不乏惊险画面,无绳索徒手攀岩尤其触目惊心。若说“命悬一线”,至少还有一条线护身,但勒克莱尔不时挑战无绳索攀岩,看着他靠四肢爬上陡立的山壁,甚至结冰的道路,为他捏一把冷汗。

导演旁述自己在拍摄时十分紧张,深怕见证憾事。然而,勒克莱尔总是一脸淡定,安安静静地面对挑战,与危险状况形成反差。勒克莱尔完成挑战后,镜头捕捉到他的幸福表情,之后重回爱人的怀抱,仿佛步步惊心的事不曾发生。有一次,他因天气不佳必须放弃攀岩,下山后多日心不在焉,某天静悄悄地回去雪耻,成功后笑得很纯真。

有关“无绳索徒手攀岩”的观点两极。对一些人来说,这种攀岩方式可挑战精神力量的巅峰,也是最原始的攀岩方式,对大多数人而言则等同玩命,是疯子才会做的事。总觉得,每个人来到这个世上的使命都不同,攀岩对勒克莱尔来说,也许就是命中注定。除了勒克莱尔的访问,勒克莱尔的母亲、女友、攀岩好友、《自由攀岩》的主角Alex Honnold(亚历克斯霍诺尔德)也受访。

(英语对白,不附字幕)