《鱿鱼游戏》势成Netflix史上最高收视非英语剧集

（综合讯）人气韩剧《鱿鱼游戏》势成Netflix史上最高收视剧。

串流平台Netflix的节目总监萨兰多斯（Ted Sarandos）前天（9月28日）出席美国一场会议时，公布旗下剧集及电影的最新收视成绩。原创韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）虽然才播出短短九天，他从走势推断，《鱿》必定打破法国剧集《怪盗罗苹》（Lupin）开播四周、取得7600万用户收看的非英语剧最高纪录，他说：“《鱿》将会成为Netflix最受欢迎的非英语剧集，比《怪盗罗苹》厉害得多。”

萨兰多斯说，《柏捷顿家族：名门韵事》（Bridgerton）目前仍是Netflix最受欢迎剧集，开播四周的收看人次达8200万，若以收看时数计算，《柏》剧累计6.25亿小时称冠，紧随其后的是《纸房子》（Money Heist）第四季和《怪奇物语》（Stranger Things）第三季，两剧播出四周的用户收看时数分别为6.19亿和5.82亿小时。在此计算方式下，《怪盗罗苹》则十大不入。

原创电影《蒙上你的眼》收视称王

原创电影方面，奥斯卡影后桑德拉布洛克（Sandra Bullock）监制兼主演的《蒙上你的眼》（Bird Box）、“雷神”克里斯海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）演出的《惊天营救》（Extraction），以及马克瓦尔贝里（Mark Wahlberg）的《史宾赛的机密任务》（Spenser Confidential）跻身收视三甲，累计收看时数顺序为2.82亿、2.31亿和1.97亿小时。

创办人穿《鱿》运动戏服拍照引热议

Netflix创办人黑斯廷斯（Reed Hastings）日前穿着《鱿》的绿色运动戏服拍照，迅速成为网络热门话题，反映这部原创韩剧的影响力已席卷全球。

《鱿》大受欢迎，带挈剧集相关制作公司的股票上升，例如“Bucket Studio”持有主演李政宰经理人公司“Artist Company”的百分之15股权，自剧集上架后，Bucket Studio的股价连日飚升，其中两日升近三成，截至前天为止已涨翻逾倍。与《鱿》无关的大型制作公司如“Studio Dragon”和SBS电视台也受惠于韩剧在海外受热捧，股价上扬。