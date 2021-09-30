性侵案上诉失败 钮承泽监4年

（台北讯）台湾著名导演钮承泽性侵案上诉失败，维持原判入狱4年！

55岁导演钮承泽2018年被控在台湾性侵剧组女助理，一审二审皆被判4年有期徒刑。

钮承泽其后上诉至最高法院，昨天最高法院认为他犯案后毫无悔意，维持原判，并驳回其上诉，钮承泽近期必须入狱。对此《苹果新闻网》联系钮承泽，本人尚未回应。

案件发生于2018年11月，受害人为电影《跑马》剧组人员；剧组原定开工作会议，但钮承泽却临时取消会议，改邀众人到家中聚会，受害人也在现场。

当众人离开后，独剩钮承泽与受害人在场，钮承泽将被害人强压在沙发上，脱去受害人衣裤，但因疑似无法勃起，改以手指性侵受害人；钮承泽因无法进一步性交，被害人最后穿回衣物离开。

其后受害人向室友求助，最后受害人在室友陪同下到台北市立联合医院妇幼院区验伤后报案。

一审法院审理时，钮承泽否认犯案，辩称双方情投意合，并赔偿受害者200万台币（约8万7000新元），但受害人不接纳，钮承泽被依法判刑4年。

最后一次复出机会被斩断

钮承泽爆出性侵案后消失萤光幕、电影圈，今年2月被《苹果新闻网》捕获现身北市大同区采买年货。

当时他身边有一位戴口罩的长发女性，两人互动亲昵，据查两人是多年老同事。

此外，久未公开露面的钮承泽，原本本月24日要现身某心灵杂志出版社举办的身心灵议题座谈会，他同时也是创刊号封面人物。

怎料消息释出后有网友留言质疑，找钮承泽恐是邀加害人谈疗愈，主办方迫于舆论压力换掉了主讲人之一的钮承泽。

那时钮承泽透过出版社官网发声，他说：“因为个人因素及为了还给活动一个干净的空间，决定不参加这个活动。祝福大家！”不过依现在判刑的结果来看，钮承泽选择不出席座谈会，可能是最正确的选择。