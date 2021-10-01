《Dune 沙漠瀚战》仿效异星世界 设计师也成建筑师

1965年，一部改变当时读者想法和对宇宙概念的小说诞生了。美国作者Frank Herbert当时笔下的《Dune沙漠瀚战》世界极其辽阔，天马行空的想象与当时对宇宙和科技的认知并不同步，可谓非常前卫与大胆。

2021年，导演Denis Villeneuve尝试将这个世界更立体呈现在大家面前（1984年已有一个电影版），而这需要庞大的制作团队，其中一员包括了电影制作设计师（Production Designer）Patrice Vermette。

Patrice Vermette- 电影制作设计师（Production Designer）

听Patrice形容他的工作范围，有点像电视制作里的场务，又有点像一个副导。他负责将导演的想法分割成一个个指令和动作，确保每一场戏和每一幕景都能传达导演的想法，并与各部门尤其视觉特效总监Paul合作无间。

“Frank Herbert对于Dune这个世界的描绘既精细但同时却充满想象”，Patrice接受zaobao.sg专访时表示。那么大的制作和工程，他做的第一件事是什么？

电影制作工程甚大，他们做的第一件事是什么？（照片/电影预告截图）

一切从画画开始……

Patrice和导演Denis讨论了小说故事，然后开始讨论场景设计，天马行空为两个人的讨论加上画面。

“我当时就开始画画。因为想象归想象，我必须要确保我心中所想的和导演的是同步的，所以我就开始画画。我和导演当时就开始互相交换画作来讨论。”，Patrice受访时表示。

熟悉《星际大战》的朋友应该知道（也不是个秘密），这部大片中很多的灵感取自《Dune》的原著小说，所以创作《Dune》的另一个挑战是要摆脱如《星际大战》和《魔戒》等电影的影子。

“我们开始去探究很多文化的建筑特色—— Brazilian brutal architecture、Ziggurats architecture、Mayan Architecture 等等。之后导演也给我看Richard Avedon（美国已故著名时装摄影师）的照片，就为了要参考画面的色调和温度。之后我们就开始讨论这些，然后才开始正式进入电影场景的制作。”

从服装到场景，每一幕的开始都是笔下的素描图。（照片/电影预告截图）

是地质学家是建筑师也是动画员

对Patrice的团队来说，笔下的每一个创作必须符合逻辑。哪怕是一个虚构的世界，一个充满沙尘暴的星球和一个绿影盎然的星球，其建筑设计和外观会因为种种外在因素而有所不同。

他和团队创造的不只是一部电影，是很多个星球、多种文化、建筑设计和科学原理等。

例如电影中的Arrakis，由于富含宇宙飞行所需重要的矿物而被大国看上，将其占领为殖民地。作为殖民地统治者，他们为了彰显实力，在建筑上会做得特别宏伟和霸气。但这一切却受到恶劣天气的影响（强风能将金属刮断），那建筑上需要做出什么样的改变来达到以上种种要求？这些是Patrice的团队所需要纳入考量的。

从场景设计到建筑设计，设计师们身兼多职。（照片/电影预告截图）

绿景是最后选择 我们选择……

业内人士会告诉你，现在拍电影可以“足不出户”，在一个电影城里就能将所有的场景搞定。绿景成了拍摄电影的万能药，只有你想不到，没有你拍不到的画面。

但《Dune》的团队却希望将故事更真实带到观众面前。Patrice说，这部片子拥有强大的演员阵容和制作团队，他希望能让场景看起来真实，这样演员们能更切身感受电影的故事和情绪。

最后被问及希望观众们看见什么？他表示希望观众被场景震撼，并能深入其中。

电影已正式在全岛上映。