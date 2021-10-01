《Penthouse》三恶人 上综艺变三傻瓜

近年有不少演员跨足综艺，流露与戏剧作品中截然不同的一面，为形象加分不少！

《Penthouse》三恶人变三傻瓜，综艺节目展现反转魅力！

在韩剧《Penthouse》作恶多端的三位男主角“朱丹泰”严基俊、“李奎镇”奉太奎、“河尹哲”尹钟焄，在新综艺《上流乡村小屋》（We Don’t Bite: Villians in the Countryside）的疗愈之旅成了“劳作之旅”，观众笑说：“坏事做太多，该受处罚啦！”

严基俊、尹钟焄和奉太奎到乡下展开疗愈之旅，没想到度假地点是一间荒废了八年的破旧木屋，三人从打扫、修复、买菜到做饭，都要亲自动手，让他们忍不住吐槽：“这算哪门子的疗癒？”过程中笨手笨脚，三大恶人瞬间变三个傻瓜。

奉太奎用木柴生火，结果火太大，烤肉外层焦了里头却不熟；严基俊跪在地上铺地板；尹钟焄在水槽前用力刷碗碟；都与剧中的恶棍模样大反转，让人看到三人逗趣的一面。

严基俊也搞笑，拿起铁锤要修桌子，笑说：“好久没拿铁锤钉过钉子，我只拿来杀人。”

★（《上流乡村小屋》可在viu.com和viu应用收看；tvN（星和Ch824，新电信Ch518）10月11日起，每逢星期一晚上10点半播出。）

《机智山村生活》 “五人帮”拿锅铲

《机智医生生活》“五人帮”曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明和田美都，在新综艺《机智山村生活》放下手术刀拿起锅铲，体验自给自足的乡下生活。预告片中，他们摘苹果、拔萝卜、生火，脸上表情不是皱眉就是惊讶，到底发生什么趣事？

★（10月9日起，每逢星期六，在viu.com和viu应用播出，10月13日起，每逢星期三晚上10点半在tvN播出）

《偶然成为社长》 赵寅成首战韩综

《偶然成为社长》是赵寅成出道23年首次出演综艺，常在电影中的酷帅硬汉，流露温柔感性面，与乡民话家常、陪小朋友看医生、逗奶奶阿姨粉丝开心，最爆笑是约好友出海钓鱼，结果自己严重晕船。欧巴也大展厨艺，雪蟹泡面和明太子蛋卷让人看得垂涎欲滴，也不禁大呼：会下厨的男人，好帅！

《尹食堂2》、《尹Stay》 朴叙俊厨艺令人赞

另一个会下厨又很帅的男人是朴叙俊，在《尹食堂2》和《尹Stay》与郑裕美一起做菜，端上韩式拌饭、泡菜饼、炸鸡、牛肉饼、饺子汤等美食，厨艺令人赞叹。在《尹Stay》做的牛肉饼步骤复杂，欧巴专注的模样让人不禁再大呼一句：认真的男人，也很帅！

《牛岛酒店》 金喜善傻大姐样

《牛岛酒店》招待因疫情无法出国度蜜月的新婚夫妻，在济州岛的牛岛度过两天一夜，并由多位明星为他们服务，金喜善是其中一位。有别于韩剧中的高冷形象，金喜善私下是个傻大姐。户外用餐时，她老是忘了拿东西，不停来回跑动；做松饼失败，气得跺脚；女神没包袱，彻底流露真性情。

《两天一夜》（第四季）延政勋、金宣虎好拼命

延政勋和金宣虎一年多前加入《两天一夜》（第四季）时，都是首次挑战综艺。延政勋卸下戏剧中常见的一脸正经，玩游戏非常拼命。金宣虎则傻得可爱，接受任何挑战总是带着笑脸，圈粉无数。