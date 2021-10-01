《鱿鱼游戏》刷新韩剧新纪录 六韩星人气飙升

（首尔讯）韩国影帝李政宰领军的Netflix 原创韩剧《鱿鱼游戏》席卷全球，强攻90国排行榜榜首，刷新韩剧新纪录，引起全世界网友讨论。

剧集爆红，间接也带红了剧中的演员，其中有6位演员如许成泰、魏河俊、李廷俊、郑好娟、李瑜美和金珠姈更一夜之间成了焦点。

根据韩媒体《Insight Korea》报道，剧中饰演反派101号张德秀的45岁许成泰，大学时攻读俄国语文学系，毕业后进入国际知名大企业LG电子的海外行销组任职，年薪达7000万韩币（约8万388新元）。

从小就抱有明星梦的许成泰，2011年毅然决然参加SBS试镜，意外得到第5名，35岁那年走进演艺圈。

为了支撑演艺梦，他甚至大房子换成小房子，入行时结婚才6个月，但妻子始终无怨无悔支持，甚至鼓励他追梦，这些年来他演的都是小角色，如今靠着《鱿鱼游戏》成功翻身爆红。

许成泰在剧中演黑社会老大。

社交媒体追随者翻倍

5韩星凭《鱿鱼游戏》突围而出，社交媒体一夕间追随者翻倍。

这5位韩星包括30岁的魏河俊，剧中饰演卧底警察“黄俊昊”，2015年出道，曾与女神孙艺真一起演出过《经常请吃饭的漂亮姐姐》，在剧中饰演孙艺真的弟弟而受到外界关注，而今因《鱿鱼游戏》，粉丝从30万爆增到230万，按赞数直接10倍成长，相当惊人！

22岁的李廷俊，有着182公分的高挑身材，剧中饰演红衣男的他，因解开了面具而下一秒被射杀身亡，短短数秒，他的帅气清秀脸蛋成功虏获粉丝的心，之后IG被成千上万粉丝圈粉。

剧中演脱北者（逃脱北朝鲜）“姜晓”的郑好娟，首次演剧集就水涨船高，社媒人气从原本40万增至520万，短短10天的时间成长了逾10倍之多；在第4集中出现问题少女“智英”的李瑜美，她的演出也令人眼前一亮，让不少粉丝喝彩，也因此IG追随人数从10万，成长至182万。

另，45岁的金珠姈在剧中是一名不择手段的韩美女，她原是舞台剧、音乐剧出身，被公认为实力派女星，戏中她有超大尺度的亲密戏，引起热烈讨论，IG追随者也从6万暴涨至37.2万。

魏河俊在剧中饰演寻找失踪哥哥的卧底警察黄俊昊。

菲律宾商场现“大头娃娃”

《鱿鱼游戏》中的“大头娃娃”出现在菲律宾商场。

近日，有网友发现菲律宾某大型商场的门口就出现了和《鱿鱼游戏》中极为相似的大头女娃，而且和剧中一样会转头并念出韩文“123木头人”，双眼更射出恐怖的红光，剧迷们经过此地时纷纷停下不动。