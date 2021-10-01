UFM100.3第四届《广播歌王》 “黑马”夺冠坚持不露脸

由电台UFM100.3主办的第四届《广播歌王》，经过三个月的激烈比拼，昨晚进入“终极对决”总决赛。10强在两个多小时的面簿与广播直播中厮杀，赛前呼声最高的“黑马”，果然不负众望捧走冠军。

今年的《广播歌王2021》同样在疫情下举行，为遵守防疫措施，昨晚的终极对决分散在两个地方举行。DJ们和选手在报业中心，三位评审林倛玉、董姿彦和林思彤则在黄韵仁的音乐学校。

而10强也在决战前夕分别到录音室一次过录制参赛的歌曲，大伙儿都保持安全距离，就这样以3个场景切换，完成观众在屏幕上看到的“热闹”画面。

昨晚的终极战总决赛共分三轮，第一轮是占40%的网络投票，第二轮则是DJ评分的10%，以及第三轮专业评审的50%。

而在过去一周的人气大比拼中，“黑马”、“KENNIGRACE”和“Chinese Beatles”，先拔头筹，不过，他们仍需经过昨晚评审的严厉审核，方能胜出成为“广播歌王”。

以“黑马”为名的33岁公务员林峻民，开赛以来就演唱冷门歌曲，昨晚他特地选唱了杨乃文的《离心力》，网友纷纷留言他就是本届的“广播歌王”，而“黑马”的演绎也获得评审的青睐。

三位评审林倛玉、董姿彦和林思彤不约而同认为“黑马”在感情处理和演绎方面都很投入，歌唱技巧也很纯熟。最终，“黑马”击败所有参赛者而拿下本届《广播歌王》冠军。

每届《广播歌王》可以选择是否要露脸，不过“黑马”林峻民仍想保留神秘感，最后拒绝摘下箱子面具。

“黑马”：保持神秘感

“黑马”林峻民在赛后接受《新明日报》访问时说，从来没有想过会得到冠军，觉得很意外，也感谢听众及评审对他的厚爱。“听了三位评审对我评语，我虚心接受，并会改善自己的不足。”

问他为何最终选择不揭开面纱，让大家看他的“庐山真面目”，他笑着说：“我还是希望保持那一份神秘感，毕竟我身边只有少数的亲友知道我参赛。”

承尧和克敏宣布本届《广播歌王》冠军。（图 / UFM100.3 面簿截图）

林倛玉：参赛者应加强唱功

针对昨晚10组歌手的水准，董姿彦对冠军“黑马”留下深刻的印象，觉得他很专业；此外她也喜欢KENNIGRACE，“不过，很可惜她的表现欠佳。”

林思彤认为今年的10强水准比上三届来得高，尤其感情的投入，10位参赛者都拿捏得很好。

林倛玉则给明年有意参加《广播歌王》的参赛者提供贴士，他说，参赛者必须加强唱功，以及要投入，必须了解歌词，即使技巧不如别人，用心和投入去唱都会加分。

UFM100.3副节目总监小猪（吴婉君）认为今年大决赛参赛者的平均水平有点参差不齐，可能是选错歌或因为太紧张而影响了表现。但几位大热门从第一回合到终极对决都保持高水准。

黑马是无悬念的冠军，除了三位评审都给了他最高分，人气分也是他最高，可说是实至名归！

想重温《广播歌王2021》，可浏览UFM100.3面簿专页（https://www.facebook.com/UFM1003/）。