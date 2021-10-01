亚洲影艺创意大奖 11岁童星爆冷击败方展发夺视帝

“亚洲影艺创意大奖”（Asian Academy Creative Awards）昨天（9月30日）公布亚洲各地区的得奖名单。新加坡区最佳男主角奖的评选出现戏剧化情况，11岁童星黄企健凭《很久以后的未来》爆冷击败《森林生存记》的方展发夺下视帝。

黄企健和方展发在第一轮评选中同样获得15.25分（满分为20分)，两人因此进入第二轮评选，不料再次打成平手，获得16分。评审被迫进入第三轮评选，黄企健最终以0.29分之差险胜方展发。

黄企健昨晚在电话访问中说：“根本不知道有报名，看到入围了，我愣了，问妈咪是什么奖。紧张、吃惊、开心，也有点害怕，年底会有最后一轮（指颁奖典礼），我认为我是不会赢的。”

《很久以后的未来》是黄企健的第八部戏，他在剧中扮演“小徐彬”，自然的表现获观众赞许。黄企健昨不忘感谢此剧导演罗胜、监制黄乙馨、故事人刘浩勇、搭档徐彬等台前幕后。打算怎么庆祝？黄企健思索片刻后说：“吃一个便宜便宜的蛋糕！”记者听到黄妈妈在旁爆笑，并答应买蛋糕给儿子吃。方展发在截稿前并没有回答记者询问。

陈凤玲夺视后

本地视后方面，陈凤玲凭《森林生存记》的霸气女老板角色，夺下最佳女主角。

陈凤玲觉得很惊讶也特别感恩：“这是我第一次夺得演技类的奖项，所以感觉迟迟还没沉淀，很感激也感恩。”

方展发在《森林生存记》演陈凤玲的情人，对于视帝成绩她说：“我觉得演技不分年龄，企健的演出的确很出色，展发细腻对待人物也很触动人心，我相信评审一定是很纠结。”

黄企健将与韩国《我是遗物整理师》的李帝勋、日本《全裸导演2》的山田孝之、中国大陆《赘婿》的郭麒麟等11个地区的“叔叔哥哥”们，争夺亚洲视帝宝座。陈凤玲的亚洲视后对手则包括韩国《甜蜜家园》的李是英、《赘婿》的宋轶、台湾《光的孩子》的徐堰铃、《全裸导演2》的森田望智等。

许美珍凭《过江新娘》摘女配角

许美珍凭借《过江新娘》的“钟佩佩”一角获得最佳女配角；葛米星（Gurmit Singh）凭英语剧“Slow Dancing”（慢舞）获得本地区最佳男配角；猛男吴振天以《卧虎藏鬼》的精湛演技获得最佳喜剧演员；名嘴Pornsak则凭综艺节目《邻里来爆料》获得最佳综艺节目主持人奖；白薇秀主演的《触心罪探》获得最佳戏剧奖；《红星大奖2021》在“最佳娱乐、游戏或问答节目”奖项中获奖。

各地区的奖项得主将在12月2日及3日举行的线上颁奖礼上角逐总冠军荣衔。