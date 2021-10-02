陈升癌愈开唱 惊吐明年办“生前告别式”

（台湾讯）62岁的陈升口腔癌愈后，率领“新宝岛康乐队”推出新专辑《剪剪花》。他昨午在华山Legacy和成员阿Van、黄连煜举办新歌演唱会彩排，而明年是乐队成军30周年，陈升语出惊人要举办“生前告别式”。

陈升透露已思考许久，希望在新宝岛康乐队30周年时，推出最后一张音乐作品作为总结，并盛大举办如“生前告别式”的毕业式，“这一点也不遗憾，浴火凤凰可以结出更美好的东西出来，也可以提振自己，不然总被人家当作‘老牛拉破车’。”但强调乐队不会解散，“新宝岛康乐队怎么这么厉害，可以撑30年？要重想一下它可以延续这么久的原因，这才是健康。”

受疫情影响，陈升所投资的餐馆“邀月儿”已在上个月关闭，他回应说：“经济因素是不可讳言的。这样的冲击，不管是服务业、餐饮跟艺人都很边缘化，跟当官的不一样，我们不是倒闭，只是不能把棺材本拿出来，害怕它（指副业）会困扰到我的主体，我的主体就是音乐、表演跟写作，慢慢的它已经困扰到我了，是时候把它停住。”

陈升已接种第一剂阿斯利康（AZ）疫苗，他认为：“从小到大，每个人身上打了多少东西进去，有那么严重吗？有人关心过什么牌子吗？在这个事情上，名嘴七嘴八舌的，搞得大家很紧张。希望所有人打完疫苗都能平安健康，回到原来的位置上。”