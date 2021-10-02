第56届金钟奖今晚举行 李铭顺夺视帝呼声高

本地电视“阿哥”李铭顺在家敲钟等拿奖，“小鬼”黄鸿升生前遗作入围，“宪哥”吴宗宪能否如愿“带他一起上台”领奖？

《第56届台湾电视金钟奖颁奖典礼》今晚7时将在台北国父纪念馆举行，而“星光大道”则在傍晚5时展开，届时势必星光云集，“照亮”整个纪念馆。

根据台湾媒体报道，今年走红毯的艺人以金钟戏剧、综艺节目入围者及颁奖嘉宾为主，当中包括唐治平、陆弈静、李雪迷、刘冠廷、孙可芳、林鹤轩、杜政哲、阿翔、浩子、曾国城、吴姗儒、炎亚纶、邱凯伟、杨铭威、黄姵嘉、许杰辉、锺欣凌等。

颁奖嘉宾方面也星光熠熠，除了有孙淑媚、锺欣凌、曾国城、浩子、柯佳嬿与姚淳耀之外，最引人注目的是，久未露面已成Youtuber的郑元畅，以及在粉丝敲碗下的天团“5566”成员孙协志、许孟哲及小刀。

至于颁奖典礼方面，则有5大亮点，让你守候在电视前追看：

5大亮点看

李铭顺在家连线等拿奖

本地电视“阿哥”李铭顺以迷你剧集《做工的人》入围角逐“迷你电视剧最佳男主角”，曾经摘下金钟视帝的李铭顺在剧中将草根人物工地工人阿祈诠释得入木三分，瘫痪后求死的戏更是演技爆发，赚人热泪，被认为是拿下“最佳男主角”的最大热门。今晚在本地连线“出席”的李铭顺能否在家中拿下第2座金钟奖？

“小鬼”黄鸿升 “最后”得奖机会

去年猝逝的“小鬼”黄鸿升，生前遗作《综艺玩很大》也问鼎本届金钟益智及实境节目主持人奖，这是《综艺玩很大》5年内4度入围，去年没入围让主持人之一的“宪哥”吴宗宪抱憾，今年入围角逐主持人，“宪哥”和另一主持人KID表示希望能“带着‘小鬼’”一起上台拿奖，他们是否能如愿呢？

“可爱的婆婆” 锺欣凌有望摘视后

获得8项入围的去年夯剧《我的婆婆怎么那么可爱》，也被视为热门拿奖剧集，尤其剧中的灵魂人物“婆婆”锺欣凌，她在剧中有精湛的演出，尤其和最小媳妇黄姵嘉大演婆媳之争，笑中有泪，也被视为是摘下金钟视后的大热。

动力火车飙唱 10首电视剧主题曲

动力火车去年为迷你剧集《做工的人》演唱片尾曲《永远不再》，让观众爆哭。今晚，他们将亮相金钟舞台，一口气飙唱10首入围电视金钟奖的电视主题曲，包括华语、台语和客语。三种语言在旋律中切换，对他们而言是另一挑战。

《天桥上的魔术师》7演员“厮杀”

《天桥上的魔术师》，最具话题的台剧，入围14个奖项，成为了大赢家，包括男女主角、男女配角等，其中最备受瞩目的是，共有7位演员获得提名，上演了一场相互厮杀对决的戏。

《第56届台湾电视金钟奖星光大道及颁奖典礼》，傍晚5时与7时，Hub都会台（星和视界111 / 825频道）同步直播。