网选出演狮城版《鱿鱼游戏》 戚玉武：盼本地有类似剧集

韩剧《鱿鱼游戏》火爆，各地纷纷选出当地版的艺人，本地有媒体日前让网友选出最合适的人选，戚玉武以高票获选出演男主角。他受访表示，谢谢网友给与他的肯定和信心。

戚玉武目前还未看《鱿鱼游戏》，但因有朋友告知他被选中出演本地版《鱿鱼游戏》，特意去看了片花。他表示，《鱿鱼游戏》拍法像电影，很有电影质感。他也谢谢本地观众票选他出演这样的角色。“挺开心观众想看我演这样一个角色，谢谢他们对我有信心。”

不过他不认为是因为撞脸或长头发和男主角李政宰相似才被获选。“不可能找一个一模一样的人来演，造型是可以改变的。”

他分析自己获选的原因可能是最近刚好有两部戏在播。“最近演的《灵魂摆渡》和《大大的梦想》正在播出，加上之前的戏，可能观众觉得我的气质和表演和男主角类似吧。”

戚玉武表示自己此前没有演过类似的角色，新加坡也没有制作过类似的剧集。所以他希望本地也能敢于突破，制作出这样水平的电视剧。

他也指出，本地制作人也一直在尝试突破，《我的女侠罗明依》就是很好的例证，是本地近年来少有的带有古装和穿越元素的剧集，也是一次大胆的尝试。最近该剧获得艾美奖提名就是一种鼓励。

不过他也认为，《鱿鱼游戏》画面有些暴力和血腥，不适合在本地电视黄金档播出，但也不能因这样的限制而限制了我们的想象力。