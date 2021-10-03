主演《做工的人》 李铭顺二度封金钟视帝

第56届台湾电视金钟奖昨晚（10月2日）在台北国父纪念馆举行，李铭顺凭《做工的人》拿下迷你剧集最佳男主角，同剧台湾男星薛仕凌获得最佳男配角。《做工的人》也获颁最佳迷你剧集，执导的郑芬芬赢得最佳迷你剧集导演。

李铭顺是第二次当上金钟视帝。他在2014年凭《亲爱的，我爱上别人了》首次夺得金钟奖戏剧类视帝。人在新加坡的李铭顺因工作无法赴台北出席颁奖礼，通过现场连线发表得奖感言时表示非常高兴，感谢评审再一次给他肯定和鼓励。“谢谢郑芬芬导演和监制林昱伶给我这个机会，愿意把阿祈这个角色交给我，让我可以出演这一出这么好的作品。”

他过后也语带哽咽感谢太太范文芳和儿子：“尤其我太太文芳，谢谢你的付出及全力支持，我才能安心地拍戏。”

《做工的人》今年共入围九大奖，几乎所有主要演员都入围演技奖，主演之一柯叔元却成遗珠。苗可丽入围女主角，游安顺、薛仕凌入围男配角，方宥心入围女配角等。

这部戏由2019年金钟赢家《我们与恶的距离》团队打造，全剧八成以上台词是台语，李铭顺演绎草根性很强的工地工人阿祈，让不会讲台语的他相当苦恼。开拍前三个月，剧组请来台语老师将李铭顺的台词一字一句录给他练习，他每天起床后就开始戴着耳机，无论做什么事都会反复听。剧集播出后，多数观众认为李铭顺演技入木三分，戏中瘫痪后求死的戏更赚人热泪。