扫毒 The White Storm

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：古天乐、刘青云、张家辉。马昊天、张子伟和苏建秋共同效力于香港毒品调查科，卧底的苏建秋前往泰国，想查出毒王“八面佛”身份，由于泰国警方配合不力，交易当天，警方几乎全军覆没，危急之时马昊天挟持八面佛的女儿缅娜，八面佛承诺只要还回缅娜，马昊天可以选择带走苏建秋或张子伟，没被选中的人要进鳄鱼池，马昊天进退两难。

棘手问题

8频道 晚上10.30

发明于1869年的塑料，现在已经成了对自然环境和气候最具威胁的主因。新加坡对塑料的喜爱，始于1960年间的成长时代，餐具、购物袋、包装袋……渗透到我们的生活中。塑料是导致气候变化的最大原因之一 ，新加坡人能把它戒掉吗？

旺角卡门 As Tears Go By

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

香港旺角混混阿杰（刘德华饰）重情义，为照顾做事冲动的小弟乌蝇（张学友饰），不停地在大小麻烦中周旋，甚至与黑道狠角色（万梓良饰）结仇。阿杰与表妹阿娥（张曼玉饰）互生情愫，好面子的乌蝇再次面临生命危险，友情与爱情二选一的难题摆在阿杰面前。

超级战舰 Battleship

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.15

外星飞船不期而至，海军中尉阿历克斯（Taylor Kitsch饰）所在的导弹驱逐舰前往侦查时，受到攻击，损失惨重。由于外星舰船展开护盾，其他舰船无法支援，阿历克斯启用被改为海上博物馆的密苏里号战列舰攻击被外星人占领的通讯站。二战时期老舰能战胜外星高科技舰船吗？