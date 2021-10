扫毒 The White Storm

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上10.00

主演:古天乐、刘青云、张家辉。马昊天、张子伟和苏建秋共同效力于香港毒品调查科,卧底的苏建秋前往泰国,想查出毒王“八面佛”身份,由于泰国警方配合不力,交易当天,警方几乎全军覆没,危急之时马昊天挟持八面佛的女儿缅娜,八面佛承诺只要还回缅娜,马昊天可以选择带走苏建秋或张子伟,没被选中的人要进鳄鱼池,马昊天进退两难。

8频道 晚上10.30

发明于1869年的塑料,现在已经成了对自然环境和气候最具威胁的主因。新加坡对塑料的喜爱,始于1960年间的成长时代,餐具、购物袋、包装袋……渗透到我们的生活中。塑料是导致气候变化的最大原因之一 ,新加坡人能把它戒掉吗?

旺角卡门 As Tears Go By