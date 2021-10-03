电台UFM100.3庆20岁 DJ们与过去对话寄语未来

电台UFM100.3今天（10月3日）迎来20岁生日，副节目总监小猪（吴婉君）接受《联合早报》访问时说，最近与DJ们翻阅多年来电台的剪报及旧照，回忆满满。她受访时不忘感谢当年的台长林安娜（现为姐妹台96.3好FM DJ）过去勤劳剪报及收藏，透露接下来大家会在各自的社媒分享这些旧照，全体DJ今早9时45分也将于UFM100.3面簿（www.facebook.com/UFM1003）线上直播台庆。小猪颇有感触说：“看到照片，仿佛一切昨天才发生。”

《联合早报》趁该台庆20年之际，邀请全体DJ与过去对话，并分享对未来的憧憬。

●：你想要对20年前的自己说些什么？

▲：你觉得20年后的自己会过着什么样的生活？

黄文鸿／早班DJ兼“老大”

●：20年前，我走出电视台和旧东家电台的舒适圈，加入一个全新电台的创建，是我人生的一个关键选择。我要对20年前的那个自己说“选的好！”当时没想过一路走来会面对那么多阻碍和挑战，同时也没想过会有那么多的收获。感谢这20年遇到的每一个人。再来一次，我绝对会做出同样的选择！

▲：20年后我70岁了，应该不做广播了吧，应该也不需要我了。可能可以当个什么单位的顾问，给人出出馊主意，保持脑部活跃，那就完美了！希望体力还可以，可以自在生活，慢跑（跑得更慢），旅行（行动还自如），开心吃喝（不用戒口）。为了实现这一切，我已经在做准备了。

小猪／早班DJ兼副节目总监

●：坚持自己的梦想是对的！理工学院毕业后我一心一意要当广播员，寄了几份履历表给当时的两大广播机构。没想到机缘巧合下，聘请我的竟是我没申请的新创电台！

▲：20年后我已是退休年龄了！希望到时还能为兴趣而非养家继续在空中娱乐大家。

叶丽梅／早班DJ兼Jurong阿嫲

●：当年好像处在失业状态，很茫然，想说没有当年的“失去”，怎会珍惜今天的拥有。庆幸自己向来有着“船到桥头自然直”的信念，也常运用在生活中出现的纠结，哈哈。

▲：希望到时自己还是生龙活虎的，不用为生活烦恼。但想想，还蛮“恐怖”，所以没想太远，开心过每一天最重要！

詹靖禾／早班DJ

●：跟着自己的步伐做你在做的事情。长大后的一些领悟，跟当年还是青少年的自己说，他应该也听不懂，毕竟要经历过才明白。只能鼓励他，继续探索自己的兴趣。

▲：不断学习，和亲人朋友保持联系，做有意义的活动，继续跟着自己的步伐做我在做的事情。

罗克敏／《生活可精彩》DJ

●：那时面对很多挑战，鲜少关注自己，无论是身体健康状况还是心理承受能力。回看20年前的自己，想要好好对自己说一声“辛苦了”。

▲：20年后的自己应该没有现在这么忙了吧？可以生活得更慢更深入一些，慢慢感受细细体会，专心吃饭好好睡觉。希望可以有个自己的小花园，说不定会回大理过简单生活。

苏于玲／《茶于饭后》DJ

●：20岁会比较在意别人的言语，无形中给自己带来压力和伤害。不用太在意别人的言语与眼光，尤其是陌生人，因为每个人都不同，观点感受有别，不用和他们一模一样。他们没有经历你所经历的，你不用照单全收。

▲：愿可以继续开开心心平平安安和家人度过，种种菜，做做烘焙。因为现在的我很幸福，希望会一直这样下去。

刘伟龙／傍晚班《独门秀》DJ

●：13岁，还在发育期。尽力用力努力使劲吃奶的力跳绳！身高真的很重要，不要懒惰，长高长高！

▲：应该还是和媒体相关的工作吧，但希望可以更多元，做更多自己想做的，还有圆创业梦（餐饮或运动类）。但最重要的还是希望保持健康活跃，依然可以打我最爱的羽球和健身，出国旅游，喝喝小酒，做个很happening很in的fit老头！

张承尧／傍晚班《独门秀》DJ

●：少吃多动一点！不然以后为了健康得辛苦减肥，上了大学也会恋爱得很辛苦。虽然肥胖的经历教会我很多同理心，但人生一半的青春还真的是减肥后才兑换出来的，不然长大了才减真的好辛苦。

▲：应该会在另一个国家生活吧？算命说我下半辈子会去国外，所以我希望到时如果能在国外生活，写写东西做做播客（podcast），养养猫，这应该会是我很向往的生活。

李欣盈／晚班《夜行星》DJ

●：20年前的我17岁，当时和初恋分手后非常难过！想对当时幼稚的自己说：“快放下，你不会和他结婚的。抓紧时间更努力地充实自己，谈恋爱要排在后面。记得，不要相信甜言蜜语和看似信誓旦旦的承诺，等对方真正做到了再相信也不迟。你的美丽，要来自于自信。”

▲：20年后的我迈入57岁，女儿也成年了，那个时候应该可以比较清闲了吧？也可能还是劳劳碌碌，但有更多时间做喜欢的事，每天都很开心。

胡天培／娱乐主播兼副音乐总监

●：人生大胆去走，没什么好担心的，走过之后证明，都是最好的安排。回想走过的20年，节奏有快有慢，但无论在何时何地都能有不同的成长。比如工作节奏快，可能在工作方面就比较有收获，生活节奏慢，可能在世界观的方面，就能好好思考。

▲：我有西班牙情意结，喜欢西班牙文化和西语世界里那种豁达、淡定、乐天。20年后我希望在南欧或者南美洲能有个海滨城市的房子，不一定要搬到那边长住，每年去休闲度假都好，阳光沙滩红酒配上拉丁音乐。