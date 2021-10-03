二度敲响金钟奖 李铭顺将拍《做工的人》台语电影

凭《做工的人》二度敲金钟！李铭顺凌晨受访，透露2022年将拍《做工的人》电影，继续说台语！

至于还需要为《做工》增重10公斤吗？铭顺笑说：“不知道啊！”

曾凭《亲爱的，我爱上别人了》勇夺第49届金钟奖视帝的阿哥李铭顺，昨晚再凭《做工的人》夺下本届金钟奖迷你剧集（电视电影）男主角殊荣！

《做工的人》剧照

《做工的人》剧情描述铭顺所饰演的铁工阿祈、与板模工阿昌（游安顺饰）、怪手阿全（薛仕凌饰）三好友都怀抱发财梦。

铭顺传神地演出小人物渴望发财的悲喜，后期诠释角色中风，半身瘫痪、脸歪嘴斜的一面，除了要控制身上每块肌肉，还得在对白中精准传递情感，展现高难度表演。

为了符合工人形象，李铭顺增重10公斤养出大肚腩，拍完减肥成了难题，凭《做工》夺迷你影集男主角奖，他喜不自禁，在连线金钟奖主持人时说到后段语带哽咽！

为何忽然心生感触？铭顺今天凌晨时分在金沙酒店房间接受本地媒体视讯访问时说，感触来自家庭。

对于家庭，他有感另一半（文芳）的付出比他大，尽管很爱拍戏，但为了照顾孩子，她努力尽一个身为母亲的责任，先把家照顾好，让他能放心出去闯事业，铭顺感恩爱妻的无私支持与付出：“我非常感激她！”言下对文芳充满疼惜。

他凭《做工》再度入围金钟，文芳有让儿子Zed知道，儿子得知父亲喜讯，一家三口合照时笑得很甜，至于得奖后的庆祝，铭顺表示儿子已睡觉，文芳接很多祝贺讯息，会补一个拥抱，今天应该会与家人欢乐庆祝。

片酬三级跳？铭顺：工作为热忱

凭《做工》二度敲响金钟，片酬是否也会三级跳？

“我刚得奖啊......还不知道，当然是希望多赚一点钱，不过我工作是为了热忱，虽说生活还是一样要过，但只要能在我接受的范围，不会一直强求。”看来片酬未必是首要考量，好剧本更能打动铭顺。

《做工的人》除了男主角奖，也连夺了迷你剧集、导演奖（郑芬芬）及男配角（薛仕凌）4大奖，铭顺受访透露，明年将开拍《做工的人》电影版！

《做工》电影在筹备，预计明年，也许4月拍摄，目前未定，确定的是，电影仍会是台语版本！

铭顺的台语已经说得很溜了吧？他谦言：“我当时用两个月时间拍完6集戏，如果真的要熟悉台语，必须在台湾住上好几年，才能算真正上手。”

铭顺会先在本地完成一部戏，年底飞台湾拍一部8集的戏，明年再拍《做工的人》电影，明年可能一整年都在台北。

至于会否需要再为角色增重，《做》制作人林昱伶的说法有迹可循：“影集（主角）已经领便当（死去），时序会往前，讲述‘噗咙共’怎么成为好朋友。”看来是拍《做工的人》前传。