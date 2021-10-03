首当导演压力大 章子怡拿汪峰出气

（综合讯）章子怡与吴京、徐峥等联合执导及主演的中国电影《我和我的父辈》最近上映，其中单元《诗》由章子怡执导筒。之前章子怡受访谈幕后创作心得的片段播出，她在访问中直言首次担任导演真的很难，并透露第一时间向张艺谋请教，她说：“在电影方面有问题，还能问谁？”

章子怡也指出，家人是她坚强的后盾，父亲提供她创作的素材，老公汪峰和女儿则陪伴着她创作剧本、体验角色。

她直言在剧本创作时期很焦虑，还经常拿汪峰当出气筒，“但他从来没有埋怨过，非常理解我，现在想来很过意不去。”

虽然边演边导让她觉得很“分裂”，但她在过程中吸取了与演员身份不同的养分，经过这场磨练后，不管谁请她当演员，都一定是最幸福的导演。

她说：“（我）会更加尊重导演这个职业，深深地体会到，他们要顾及的东西有多么多。”

汪峰除了愿当老婆的出气筒，还以行动力挺，包场支持《我和我的父辈》，并在微博为章子怡执导筒的处女座“宣传”，写下：“经历了《诗》从无到有的全过程，深知一部好电影诞生的艰辛不易……看到成片倍感欣慰骄傲，第一次做导演的子怡如此娴熟精准的掌控电影的每个细节。从容的诗意道出生与死这个太难去表达精彩的主题，让我们在浪漫中领悟热爱与奉献……邀请歌迷观影为《我和我的父辈》加油，为子怡喝彩！去看吧，特别值得！”