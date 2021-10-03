向往细水长流爱情 中国女星白鹿拒闪婚

中国90后女星白鹿为于正力捧，凭《招摇》《半是蜜糖半是伤》窜红，连续参演《玉楼春》《周生如故》《一生一世》；当中，新剧《一生一世》更被夸是一部甜到蛀牙的爱情剧。

《一生一世》改编自《一生一世美人骨》现代篇，也是古装剧《周生如故》的续集，由原著作者墨宝非宝担任编剧，由白鹿、任嘉伦领衔主演。

《周》非常虐心，男主遭奸人所害，被赐以剔骨之刑，女主更跳楼殉情，叫网友看得泪崩。

《一》延续了主角情缘，氛围却截然不同，布局被夸“甜到蛀牙”，对此，白鹿怎么看？

外形具备气质却不失甜美的女星白鹿接受《新明》访问时说：“首先谢谢大家的肯定，我觉得他俩的爱情虽说不是干柴烈火，但细水长流逐渐递进的，让人更有吃糖的感觉，而是一直都很甜……”两人有多场眉目传情的暧昧戏，含蓄却耐人寻味。

在《一》中，白鹿饰演一名女配音员，她佩服配音员可变换不同声线、适应不同场景。“我希望能把台词练得更好，争取之后都是自己配音！”

现代人视爱情为“即食”需要，白鹿相信一生一世的爱情吗？

“肯定会有的！遇到对的人就能一生一世，希望自己也有时宜（《周》与《一》角色）这样的幸福。”

白鹿在《一》里的角色“时宜”跟着感觉走，与心仪男生认识半年就订婚，现实中她能接受闪婚吗？

“如果我能确定这个人就是我想要共度余生的人，半年就闪婚也不是没有可能，但现阶段我还是不太希望自己闪婚，如果遇到了，还是希望能有更多的时间互相了解。”

择偶条件：一心一意爱我

白鹿谈择偶坦言，以前会列很多条件，但现在“一心一意爱我比较重要。”

或许眼见花心渣男多，“忠诚”与“坚定”反成了这名灵气美女择偶最大的考量。

比较剧中轰轰烈烈的爱情，白鹿更向往细水长流的感情，按她所说“细品更有味道”，但目前而言，事业对她更重要。

《一》中男主角任嘉伦是个慢热的人，与心仪女生采取电邮谈情，对此，白鹿促狭说：“电邮方式也不是不行，但最后他们俩不也回归了更现代的微信交流吗？哈哈哈！”

白鹿与任嘉伦（网络图）

赞任嘉伦非常专业

《一》任嘉伦饰演的男主角“周生辰”列出的“理性谈情”也令人莞尔：打电话须约法三章，分早午晚三个时段，白鹿怎么看这样的谈情约定？

“我觉得相爱的人即使是约法三章也会乐此不彼的。”她认为这是甜蜜的捆绑。

谈到对手任嘉伦，白鹿赞对方非常专业，会为角色设计小细节，由于两人剧中的“情缘”从古代（《周生如故》）延伸至现代（《一生一世》），令白鹿宛如有一种像是“做了一场梦”，所有人都像真实出现在身边的那种感觉，印象特别深刻。

比较《一》，前作《周生如故》主角“不得善终”令白鹿很伤感：“我当时每次看剧本都会哭，现在看剧也会哭，‘时宜’就是我的心头肉，我太心疼她了！”