UFM100.3开台20周年 全体DJ直播庆生抠饼玩《鱿鱼游戏》

电台UFM100.3一起陪伴听众走过20年，今天（10月3日）迎来20岁生日，为配合“玩FUN 20年”主题，全体DJ和台长菁云今早9时45分于UFM面簿连线直播，并于10时3分隔空“合唱”生日歌、玩夯剧《鱿鱼游戏》饼干抠图游戏。之后在解答听众于IG发问的问题时，丽梅和承尧谈及未来五年的计划时，分别透露有开店、当作家的想法，副音乐总监天培想要学西班牙语。菁云则透露会慢慢进入退休的状态，继续“唱我的歌、喝我的酒”，还说UFM100.3未来五年会顺应所有改变，继续引领潮流。

UFM100.3近来在社媒分享电台与DJ多年来的相关剪报和旧照片，并于昨天起在IG开放让听众和网民留言发问。

文鸿和丽梅过去老是被凑对，有网民妙问文鸿何时将丽梅娶回家，他幽默回说：“我喜欢的是安娜。”之后丽梅也回复：“我喜欢的是狗”。

有什么想要感谢电台的吗？小猪感谢UFM是一个不看外貌请人的电台，“不然我也许无缘广播了”，也提及电台当年在她出走到澳大利亚之后仍愿意“回收”她。

她透露：“当年在澳洲，文鸿和安娜只问‘你还要回来吗？要，我就留个位置给你’。很是感动咯。”小猪还不忘分享曾上过男性杂志《男人帮》（FHM），并截图为证呢。

问答环节今早继续，有听众问DJ之间是否曾吵架？丽梅直言不会吵架，之前顶多冷战两天。

文鸿自豪UFM100.3是最融洽的电台：“现在冷战顶多两小时。我们互相更了解，越来越成熟，而且老了没有气了。”

至于文鸿为何被DJ们称“老大”，小猪说，他除了乐于分享自己的经验，大家一起吃饭时，他往往是第一个掏钱包出来请吃饭的，“接下来出去吃饭，第一个掏钱包就是老大！”

文鸿也感谢当年担任UFM台长的安娜，表示当年是安娜把他“招”进来的，并谢谢安娜放纵他“任意妄为”，才会有今天那么“fun”的电台。

餐馆突休业 防疫措施收紧 靖禾首当策划频遇状况

租用餐馆突然休业、防疫措施收紧！靖禾首次负责策划庆生活动状况连连。

UFM100.3副节目总监小猪受访时说，自冠病疫情去年爆发之后，全台DJ聚在一起的机会不多，前几个月在本地疫情比较稳定、每日确诊人数单位数时，她从人气韩剧《黑道律師文森佐》剧组上游戏节目”The Game Caterers”得到灵感，以DJ们聚在一起玩游戏的方式为电台庆生，借由趣味问答方式让听众更了解电台。怎料，在录影前几天，所租用的场地负责人说餐馆休业了，“靖禾还问他们是哪一天休业，负责人说是‘昨天’！”

于是大伙儿另找可配合摄像、音响设置的适合场地，再次触动工程部的同事一同下去看场地，“感谢克敏提供她教会的场地。跟上次一样，我们做了所有功课，看了场地，全部DJ时间也定下来，可是在录制前几天宣布收紧防疫措施，最后还是没办法进行拍摄。”

小猪表示，今年由靖禾负责策划活动，这也是他第一次策划电台活动，事实上靖禾一早已开始构思点子、找场地等，无奈计划赶不上变化。不过，她指靖禾向来很淡定，遇到问题时会想办法如何解决，“我觉得靖禾也很可怜，策划了一次又一次，不知道他衰还是怎么样哈哈。”

为配合最新防疫措施，今早的庆生活动最后改为UFM面簿直播，除了靖禾回电台之外，DJ们各自在家中进行直播。