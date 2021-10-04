《鱿鱼游戏》爆红流量飙 韩电信商怒告Netflix

（首尔讯）李政宰、朴海秀及郑浩妍等合演的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》9月17日在83个国家及地区上架后爆红，超越《亚森罗苹》（Lupin）和《纸房子》（Money Heist），成为Netflix最受欢迎的外语原创剧，也带动Netflix股价创新高，9月30日一度冲上619美元（约840新元）。

剧集带旺演员的社媒粉丝人数倍升，李政宰2日获邀录制JTBC新闻节目《Newsroom》，他当天在IG上载自拍大头照并留言：“是这样玩的吗？”展现幽默个性，短短半天IG已有26万名粉丝。扮演“脱北者”姜晓的名模郑浩妍，自剧集上架后，IG粉丝已突破1000万人，高居韩国女星第5名。

不过Netflix也因《鱿》热播惹来官司，路透社报道，韩国三大电信商之一SK宽频10月1日已正式提告Netflix，要求对方分担网络流量增加，维护成本等费用。Netflix回应会审视SK宽频的说法，寻求对话等，以确保客户不受影响。

YouTube、Netflix是韩国网络前两大流量来源，但都没有支付电信商任何费用，其他内容提供商如亚马逊、苹果及Facbook则有付费。首尔法院今年6月曾裁决Netflix应合理付费，Netflix已对此提起上诉。Netflix在美国则与电信商Comcast签约，确保能对用户提供更高的网速服务。