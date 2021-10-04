“武侠剧美男”新剧演“变态贼王” 吴岱融庆幸没被定型

片约亨通五度隔离，11月中接拍无线新剧《隐门》当“贼王”，尔雅气质为中国网友美誉“武侠剧的经典美男”，吴岱融笑说：“一切只是过眼云烟！”

目前人在中国青岛为一部中国剧情商客串的吴岱融接受《新明》访问，尽管已是年过60熟男，但每当武侠名家原著翻拍，吴岱融年轻时古装的俊美造型总会被“扒”出来，与秋官郑少秋、天王刘德华、酷哥古天乐等同被赞叹“当代无可替代的古装美男子”。

“一切只是过眼云烟”

“我拍戏常会‘跳’进角色里，无论是《绝代双骄》的‘花无缺’或是《边城浪子》里的‘傅红雪’，当年也不流行‘美颜’（滤镜），造型古朴飘逸，所以赢得粉丝厚爱。”吴岱融笑说。尽管欣慰，语气却看得通透：“其实一切都是过眼云烟，现在最重要的是‘健康’！”

问起动向，吴岱融因中国新剧戏份不多，拍完即赶回香港，接拍TVB新剧《隐门》（暂名），饰演香港奇案一贼王，取自真实案例，合作演员有黄智雯，陈展鹏，汤洛雯等。

“《隐门》11月中拍摄，角色是个犯罪心理很强的贼王，个性阴森变态，我大略听了故事架构，答应回去拍摄。”一拍就是三四个月。

诠释奸角，吴岱融的功力可用“奸到骨髓”形容，前作《巨轮II》里的“高天鹫”奸汁四溢，会否担心额头从此烙印“奸人”二字？

吴岱融承认“坏人”较老好人角色入脑，但庆幸自己没被定型，近作像《牛下女高音》是爱妻一族、《宝宝大过天》演个过气江湖老大，也算改邪归正。

首次尝试无厘头喜剧

飞青岛之前，吴岱融才接了无线古装喜剧《痞子殿下》，合作的演员包括周家洛、曹永廉、张颖康、陈滢、韦家雄、歌手JW等，他笑说，入行多年，首次尝试无厘头喜剧。

自诩“有年纪、不想挨艳阳天拍戏”的吴岱融，这一回被无厘头剧种吸引，演个镖局“严肃大当家”角色，他形容：“就像当年周星驰拍的《盖世豪侠》那种无厘头古装喜剧，剧种有很多超乎想象的剧情桥段，我是一本正经的搞笑，哈哈。”

前不久，吴岱融才拍网络剧《黑金风暴》，对手有林峰，当中黄浩然与张日朗还饰演他“儿子”，太太钟淑慧还参与客串，吴岱融的演技被制作方盛赞“把关把得很好”，他笑说：“感觉就像拿了金像奖，哈哈。”

在吴岱融心中，爱妻钟淑慧也是好戏之人，前不久有民初剧片约找上门，飞横店拍，但碰上冷天，“淑慧很怕冷，怕到哭那种，我就劝她别接，在家当我的‘压寨夫人’算了，哈哈。”

美加演唱因疫情止步

因片约亨通，吴岱融前后隔离五次，有时隔离14天、有时得隔离21天，他有“隔离恐惧症”吗？

“虽然有些害怕隔离，但每次隔离都与工作有关，疫情下很多艺人都没工作，所以已经很欣慰。”

吴岱融演技入木三分、内心戏饱满，总能为新剧“加持”亮点，除了拍戏，疫情前他还计划办小型巡回演唱会，“美国加拿大都收了订金，因为疫情，拖了两年都不能去演唱。”真是“疫”步“疫”惊心。

他已注射两支科兴疫苗，若需要追加剂，他绝不抗拒。

吴岱融拍网络剧《黑金风暴》。（网络）

吴岱融参演无厘头古装喜剧《痞子殿下》。（网络）

称获本地邀约拍戏 无奈撞期

香港电视圈常被揶揄是“老人圈”，熟男熟女苦苦支撑、年轻一辈上不了位，但问起吴岱融，他另有见解。

“说一句真心话，别说那些二三十岁的艺人，现在六七岁孩童的口才都比我当年厉害，时代不同了，以整个大趋势来看，当今年轻艺人演技不俗，有经验的老戏骨反而少见！有的是太累不想做，TVB的拍摄档期确实挺紧迫的，有些已有成就、明星梦发过了就不想再干，老艺人会希望拍摄通告不要太多，所以是那一票年长实力派减少了！”

吴岱融以自身为例：“像我就是半退休状态，不是不喜欢演戏、但体力也要照顾啊。”

他庆幸身体还可以：“新加坡也有戏找我，可惜因为时间撞期，无法回去拍啊。”

他赞时下年轻电视艺人具潜能，只要不走歪心、做角色该做的分内事，前途一片光明。

赞曾志伟处事务实客观

尽管曾志伟火速升级升任无线总经理，但吴岱融认为曾志伟个性实事求是、处事态度较为客观，上任以来确实为无线做出成绩。

吴岱融有感无线过往姿态比较霸道，与各大唱片公司及歌手关系决裂，曾志伟上任之后，立即伸出友谊之手，与唱片业界友善破冰。

“这圈子是这样的，如果行为太专横、酬劳给得太低，姿态摆得太高，人家也要面子，谁会来啊？总得你来、才有我往嘛。”