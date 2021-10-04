夺第三座金钟回家大哭 吴姗儒喊话吴宗宪：现在可以我为荣了

（综合讯）第56届电视金钟奖2日圆满落幕，综艺节目主持人奖由“奇迹组合”吴姗儒、唐绮阳及炎亚纶的节目《36题爱上你》夺下奖项。

吴姗儒自2016年至今入围5次金钟奖，夺下3座奖座，她透露：“大概是凌晨五点，在家里好好地哭了一场，只觉全身酸楚奔流，是真的努力了一大段啊。”

吴姗儒放话：“未来也会继续努力，成为更稳定成熟的主持人。爸，你‘现在’可以以我为荣了。”

黄鸿升未夺“最后一个奖项” 吴宗宪质疑舆论影响赛果

爱女喊话父亲，宪哥却为黄鸿升未能凭《综艺玩很大》赢取“最后一个奖项”感到遗憾。

宪哥质疑舆论影响了赛果，反问︰“我听到评审赖勋彪老师说舆论有些影响，舆论难道要我们不能怀念我们的好兄弟吗？我们哪里都去了，非洲也去了，我还平平安安把他们带回来，一个都不能少，我心里的难受，难道都比不过舆论吗？”

对此，得奖的曾国城也说︰“很不忍，我好像剥夺了他得奖的机会，如果这个奖颁给《玩很大》，也是一种圆满。”

奖还没颁完 综艺艺人跑光惹议

第56届金钟奖虽已落幕，却因国家影视听中心董事长蓝祖蔚在典礼后曝光一段幕后花絮，引起热议。蓝祖蔚写下“综艺一颁完，艺人全散了”，只有马世芳，还有曾国城留到最后，看完所有的颁奖过程。

对此，黄子佼亲自留言回应，指出综艺人其实是最配合台上的一群，“我们会一路跟着笑，跟着做反应，跟着音乐摇摆”，并提到在播放入围影片时，不论戏剧或综艺，该区欢呼声也最大！

他委屈地说：“是否可以也给‘投入最多精力’在会场的我们一点鼓励呢？”

黄子佼直呼“这般仿佛清算综艺人的方式，不正是热爱自由的我们最不乐见的吗？”，喊话应该学习彼此尊重。

对此，蓝祖蔚不到1天改贴文，表示理解冗长的颁奖礼，对在场者5小时带来的煎熬。

除此之外，炎亚纶金钟感言“生长在自由奔放的地方”，外界原以为这句话会踩到中国网友敏感的政治神经，但恰好相反，中国网友大部分认为他讲得极好，妙的是有人也针对中国政府近来对演艺圈的强力整肃予以讽刺。