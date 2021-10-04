演活各种角色但一辈子没获奖 云昌凑不遗憾：观众觉得我棒就好

《联合晚报》记者约访本地甘草演员云昌凑，虽然求学时看他的戏长大，但这回第一眼竟然不太认得，因为他变福泰了！

小时候看云昌凑演戏，他多半演小人物或小混混，身材瘦瘦干干的，演什么像什么。可是几十年不见，再出现在记者眼前的云昌凑，头发花白，整个人变圆了，比以前像是涨了一倍，可一开口，声音洪亮，中气十足。拍摄视频时，他对着镜头说话，记者感觉隔壁座组屋的人都听见了，笑他：“听这嗓门，您哪里像81岁的人了？”

老人家乐呵呵的回答：“不像吧！”然后说：“我不抽烟不喝酒不打牌……”记者一听傻眼了，原来他角色做的事他都不做！这就是本尊从年轻做起的保健养身之道。

云昌凑热爱戏剧，约1975年起便参加琼州会馆的话剧团，参演广播剧。1984年，新广（新传媒前身）大力发展本地剧，原本在建筑材料销售这一行的他毅然加入，成了全职演员。在本地剧如火如荼发展之际，演员人才稀缺，他自然也是抢手的配角，经常三组剧一起拍，“那时根本没法回家，我是去到哪里睡到哪里。”

虽然都演配角，云昌凑敬业乐业，无怨无悔。他最难忘的两部作品，一部是进电视台前拍的电影《荒唐世家》，他相信那是新加坡第一部电影；另一部是电视剧《燃烧岁月》，“我有三个老婆，曾慧芬、黎惠燕都演我的女儿，我有多达280场戏，基本上等于是主角了。”

尽管他演活各种角色，但他谦虚地说：“林中无鸟，麻雀称王。”事实是，一辈子演戏，他也从未领过一个奖。问他怎么想，他说：“内行人都知道是怎么一回事，所以我也没把奖项放心上，没奖没什么好遗憾的，观众觉得我棒就好了。

曾两度当老板 经营印刷馆开临演公司

当年拍戏常出国，尤其是古装剧，云昌凑把握机会拍完戏就留下来自己旅游，足迹遍布中国各省市，也很知足。

他从起步的千多元月薪，做到十年后5000多元，他承认待遇很好。可惜舒服的日子在1994年戛然而止。他说，电视台为了有新面孔，没有跟他续约，他也没有不满，改以自由身接戏，一直演到今天。这几年，云昌凑连英语剧都轧一角，他也演出浓浓的戏味。演戏是一生所爱，他说，要“演到倒下为止”。

如果不是那么爱演戏，云昌凑可能会是个成功的商人吧。他在电视台最忙碌的八九十年代，一边拍戏，一边经营印刷馆，一直到1999年，才被来势汹汹的电脑化打败收档。但那12年已经让他赚了一笔。

“我1986年用41万元在杨厝港一带买了一栋洋房，直到2018年才转售。”记者打听售价多少，竟然是原价的近十倍！

他离开电视台的时候，脑筋一转，觉得自己当演员的经验丰富，有利于开临时演员公司，就这样又做了老板。

云昌凑和老婆住在马西岭的五房式政府组屋，过着写意的小日子。他有三个孩子，大女儿在本地当律师，老二在泰国当土木工程师，老三是澳大利亚地产公司高管，一个小演员培养三孩成材，也让他骄傲。另外他也有四个孙子，两男两女。

活到这年纪，他的感言是：“人生没有十全十美，要快乐，就不能什么都斤斤计较。”