刘家昌动刀“救眼” 要做到最后一口气

（台湾讯）台湾资深音乐人刘家昌近年旅居美国，近日返台力挺举办画展的王永庆外孙女杨元宁，全力给予协助，他大赞：“美的东西大家都需要。”此外，他这次返台还要“救眼”，昨天动白内障手术，术后预计得戴铁眼罩两周，变“独眼龙”。

刘家昌说，他被诊断出白内障已有八年时间，现在看东西都要比较近，“先开一眼，下回再开另一眼。”至于体力方面，他说一切都OK，“身体都还可以，不过停下来就完蛋了，就要一直做、一直做，做到最后一口气。”

他近期希望再替经典金曲尽份心力，打算成立全新的频道做节目，“那些歌曲是温暖的东西，艺术家要出来做一点事，不是说演唱会赚钱才出来。”

他因喜欢农村、稻田围绕，除了在宜兰投资房产之外，也有在宜兰买地、设计、建造摄影棚的计划，想把摄影棚打造如同夜总会般，笑说：“好听的歌挑一挑，资深的、年轻的都找来唱，录像可以顺便住三天，做到最好为止。”徒弟江蕾在旁闻言二话不说：“那我去！”

上周刘家昌与江蕾、白冰冰、曹金玲等人出席杨元宁的画展感恩晚宴，房祖名恰巧在同酒店用餐，趁空档向老师们打招呼，大家好奇两人相识原因。刘家昌说：“因为他妈妈的关系，当初是我带阿娇（林凤娇）去琼瑶家里的。”

与刘家昌是如何结缘，白冰冰则透露：“人生的缘分让你没办法想象，我们的认识反而是我孩子的事件。”原来为了成立白晓燕基金会，白冰冰录了一首郑进一写的《燕仔！你是飞去叨？》一曲，“我录了这首歌，录完之后才知道这个有版权，刚好那时刘家昌老师来探望我。”