被指长期丑化残疾人士 《生死交战》烂脸遭炮轰过时

(好莱坞讯)英国男星Daniel Craig(丹尼尔克雷格)第五度也是最后一次扮演占士邦的《生死交战》(No Time to Die)9月30日在全球54个国家及地区上映,虽然美国定档本月8日,中国更要等到29日才公映,但票房不俗。该片首周末全球票房达1亿1900万美元(约1亿6187万新元),成为疫情下最佳票房之一。然而,该片却再一次因为反派的烂脸造型而遭到批评。

奥斯卡影帝Rami Malek(雷米马利克)在片中饰演恐怖组织首领Lyutsifer Safin,烂脸造型虽说是承袭传统,但因在大部分占士邦系列电影出场的反派,脸上都会有先天或后天的残疾,引发已不合时宜的声浪。

致力提倡残疾族群人权的作家Jen Campbell(珍坎贝尔)早前在推特撰文,指每部占士邦的制片人应该反思要求反派“烂脸”的做法。她写道:“每次制作完成新一部占士邦的电影后,电影制作人都被要求重新考虑反派毁容的造型设计。然而他们每一次的回复都说他们并不在乎。《生死交战》也不例外,这一次我们遇到两位面部毁容的反派,我们真是太幸运了。”

珍坎贝尔认为毁容就等于反派的普遍观念是有害的,并解释为何慈善机构“Changing Faces”要发起“I Am Not Your Villain”(我不是你的反派)活动,以及英国电影协会其后宣布不再赞助任何采用视觉差异作为反派形象的电影。

她说,这类情况并不仅在占士邦系列电影出现,“无论在犯罪片、恐怖片、漫画、儿童读物,这种元素都无所不在。”

患有神经纤维瘤病的英国演员兼主持人Adam Pearson(亚当皮尔逊)认同说:“我不是要禁止坏人有疤痕,或是诱导他人不要去戏院,但现在是明确表达的时候,其他类型的角色也能带有明显的视觉差异。”