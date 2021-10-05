81岁云昌凑游走华英语剧

最强配角：云昌凑

zaobao.sg每逢星期一下午3.30更新一集

一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角们，内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。最新推出的最后一集介绍过了80岁还游走华英语剧的云昌凑。

81岁的云昌凑演华语剧起家，1984年之前是演广播剧、黑白电视剧，之后加盟电视台当全职演员，演活许多小人物角色，直到今天，英语剧他也演出，是少有在华英语剧之间游走的高龄资深演员。

他受访时说，这要归功于他从小打下华英文的基础。他回忆说，当年在马来西亚霹雳州，他是上午读中文，下午读英文，妈妈每天早上给他准备午饭，让他在转课之间可以吃饱。

为了讨生活，他来到新加坡打拼，他喜爱演戏，加入琼州会馆的话剧班，从演广播剧开始，后来电视台大力发展华语剧，他也成了全职演员，见证了本地剧的高峰。

说话声音洪亮，中气十足的他，透露养生之道：“吃饭时都配中国茶，不吃太辣和太油的东西。”最让人意外的是，他在剧中演活小流氓，现实生活中却不碰烟酒也不赌博，跟角色反差很大呢！

《最强配角》每逢星期一在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》《联合晚报》《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。读者可扫描QR码，观看云昌凑的访问视频。