韩韶禧形象大突破 增肌10公斤当打女

Netflix新剧《以吾之名》（My Name）下周五（15日）上架，今早（10月5日）在首尔举行亚太区线上记者会，《夫妻的世界》“最美小三”韩韶禧、安普贤、朴喜洵等主要演员出席。韩韶禧形象大突破，首次挑战动作戏，从柔情女转型为复仇打女，并特别为角色训练三个月，过程中甚至增加10公斤肌肉。

韩韶禧坦言一接到角色本以为很容易演，所以只到武术学校训练一天，“后来发现如果假装会打，根本无法成功诠释这角色，需要很多时间训练”。她决定在开拍前三个月到武术学校进行各种武打训练，比其他同剧演员还早一个月。

谈到为何那么努力训练，韩韶禧说：“动作戏不只我一个人演，还要跟其他人一起配合。我自己受伤不要紧，但不想伤到别人，所以这是我最大挑战，面对很大的压力。”

韩韶禧戏中有各种打斗方式，包括用刀子、警棍、赤手空拳等，她最喜欢用警棍，“因为道具警棍用塑料制作，是最软的武器，我没那么大的压力，不怕打伤人，而且我在武术学校训练时也常用这武器”。

对于增加10公斤肌肉，韩韶禧说：“我运动量很大，想吃什么就吃什么，就这样增加体重。我现在能一次做30个仰卧起坐，戏剧杀青后，我还去学踢腿搏击！”

戏中饰演黑帮老大的朴喜洵称赞韩韶禧的努力付出：“她以前连普拉提都没尝试过，根本不运动，现在简直完全变成了另一个人。”

开拍前受训两三个月 演员培养出好默契

《以吾之名》叙述由韩韶禧饰演的女主角尹智友一心想要为父复仇，而加入贩毒黑帮东川集团，结果接受黑帮老大（朴喜洵饰）命令改名换姓成为卧底，加入警界暗中寻找杀父仇人，并跟资深警察（安普贤饰）陷入爱情，宛如韩版《无间道》。

主要演员在开拍前一起训练了两三个月，大家因此培养出很好的默契。之前在《梨泰院Class》饰演反派的安普贤这次“转正”饰演扫毒组的警探。谈到跟“最美小三”韩韶禧首次合作，他说：“我第一次遇见她是在武术学校，她当时拼命训练，态度充满热忱。我们常时间一起训练，因此在剧中擦出很多火花。”

朴喜洵则说：“我们一起辛苦训练，之后一起吃饭喝酒，所以在开拍前就感情非常亲密。我们在拍戏的时候，也会在群组互相问候，确保没人受伤。”

剧中饰演扫毒组队长的资深演员金相浩是唯一不用接受武打训练的明星。他笑说自己不用体力，只用很多脑力，并很羡慕东川集团的演员们，“因为他们的人很多，气氛热闹，我的扫毒组只有韩韶禧和安普贤两人。”