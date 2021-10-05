参加《姐姐2》人气飙升 容祖儿年接9节目赚百万

（香港讯）香港天后容祖儿自参加中国大陆真人秀《乘风破浪的姐姐2》后人气飙升，真人秀接不停，不足一年已接了九个节目，跃升成为“综艺天后”，估计稳赚百万新元。

刚开拍的新节目《容我Sa娇》，她偕闺蜜蔡卓妍及锺欣潼首度以“龙虎豹”女团姿态出击，更邀得谢霆锋及张智霖等“万人迷”好友助阵。

容祖儿在《乘2》中因歌精舞劲成功杀出重围，勇夺第四名，与另外六位“姐姐”组成女团“X-Sister”出道，被发掘唱功以外的综艺天赋。她之后一口气接了《了不起的姐姐2》、《蒙面舞王2》及《容我Sa娇》三个真人秀以及另外三个综艺节目，连带之前的《念念桃花源》及新年音乐会，由年初至今共接了九个节目，成为新一代“综艺天后”，保守估计有百万收入，可惜要牺牲与母亲聚天伦的时间，据知暂时返港无期。

与Twins组‘龙虎豹’女团

她与Twins成员蔡卓妍、锺欣潼在网上平台合作的《容》，首次联手打造梦幻之旅，在悠长旅途中自揭感情世界及互爆不为人知的秘密，将真挚友情记录成美好回忆，作为她们分别入行22及20年的里程碑。

近日网上已流出“龙虎豹”在海南岛三亚的拍摄花絮，当中最令人惊喜是“大师兄”谢霆锋现身，据知他和关智斌都是头炮嘉宾，下一站则有张智霖及袁咏仪登场，嘉宾阵容可谓颗颗巨星。