复发期一天吃6粒药 鐘琴考虑切除甲状腺

本地综艺阿姐鐘琴因甲状腺失调需要定期服药治疗，记者昨天问候起鐘琴身体近况，甲状腺问题是否还有复发，阿姐表示自己或许会考虑切除甲状腺。

鐘琴透露自己的甲状腺失调问题不止一次复发，最近一次则是在今年四月红星大奖期间。“之前复发时都没什么感觉，这次复发感觉挺严重的，一下瘦了好多，全身也没力气。”

阿姐回忆起那段时间，总是不停流汗、腹泻、发抖，以致出席红星大奖时都不禁担心，“记得那天穿的裙子很重，我还怕走路会跌倒。”

鐘琴花了一个半月的时间调理身体，那段日子她一天要吃6粒药丸，即便现在恢复了体力，她也在定期服用药物。

恐得终身吃药

这次的复发症状吓到了鐘琴，她坦言“很害怕。”告诉记者身边有人建议她切除甲状腺，不过之前她一直不愿意。

她有感甲状腺切不切除都要吃药，况且切除的话就要终身吃药了。但复发似乎让她改变了想法，“我有考虑切除甲状腺。”

为工作和家人 愿打第三剂疫苗

近日疫情升温，问起鐘琴是否有意去打第三剂疫苗，她表示一定会去，不过预计要十月后才能收到通知。

“最近会听到身边的人说有认识的人确诊了，感觉疫情离自己越来越近了。”

不管是为了工作还是妈妈和家人，鐘琴都会去打针。她还说自己现在除了工作、买菜、看妈妈以外，基本都宅在家，“现在不想出门参加聚会，都不用找借口推脱了。”

隔10年再聚首 自嘲与陈莉萍‘笑点仍低’

相隔十年，鐘琴和陈莉萍联合主持的《HDB太太》再次播出。那么十年前后的“太太”有何不同？

鐘琴说，“人没变，我还是那个‘自以为是’的太太。”。不仅如此，锺琴还自嘲，“我和莉萍的笑点也还是一样的低，说对白的时候都不敢对视，就怕忍不住笑出来。”