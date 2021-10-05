贾静雯、林嘉欣争第58届台湾金马奖影后 吴镇宇、柯震东争影帝

第58届金马奖今天（10月5日）傍晚公布入围名单，准影帝人选有《缉魂》的张震、《当男人恋爱时》的邱泽、《角头–浪流连》的郑人硕、《浊水漂流》的吴镇宇，以及柯震东《金钱男孩》；准影后则有《瀑布》中的“母女档”贾静雯和王净双双入选，2位金马影后得主林嘉欣、陈湘琪分别以《美国女孩》及《修行》再次角逐，另有《美国女孩》方郁婷。

今年入围大赢家为《浊水漂流》，12项提名领跑，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角（2位）、最佳女配角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳造型设计、最佳原创电影音乐、最佳原创电影歌曲和最佳剪辑。

入围亚军有《瀑布》入围11项，包括最佳剧情片、最佳导演等；同样位居第二的《缉魂》入围11项，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角等。《月老》也入围11项，包括最佳剧情片、最佳男配角、最佳改编剧本等。

已故龙劭华抢男配角奖 锺欣凌、温贞菱争女配角奖

男配角入围者有刘冠廷《诡扯》、谢君豪《浊水漂流》、马志翔《月老》、柯炜林《浊水漂流》和已故的龙劭华《角头–浪流连》。女配角奖则有刚在金钟封后的锺欣凌及温贞菱。女配角入围者有陈庭妮《青春弑恋》、李丽《浊水漂流》、锺欣凌《当男人恋爱时》、王渝萱《该死的阿修罗》、温贞菱《不想一个人》。

最佳导演有罗卓瑶和钟孟宏等人竞赛；最佳剧情长片是《瀑布》、《缉魂》、《浊水漂流》、《美国女孩》和《月老》。

本地导演陈子谦的《24》与金马入围擦肩而过。《24》入围今年韩国釜山影展的“金智奭奖”（Kim Ji-seok Award）竞赛单元，陈子谦今早8时从樟宜机场飞往首尔转机到釜山。他在首尔转机接受《联合早报》长途电访时还是满满正能量地说：“如果有机会放映，我也会很开心。”《想入飞飞》当年在台湾放映，反应很好，他说《24》若有机会在金马放映，会抽空出席。

去年本地有三部电影角逐金马奖，包括《幻土》《男儿王》与《今宵多珍重》，当中的《幻土》《男儿王》，以及台湾电影歌曲《刻在我心底的名字》的本地音乐人陈文华，都有收获。

第58届金马奖下个月27日将揭晓得奖名单。