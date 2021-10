短视频平台TikTok近年爆红,越来越多本地艺人跃跃欲试,在平台上制作各类趣味视频,与世界各地的网民互动。《联合早报》记者访问一些艺人,了解该平台的经营之道。

美国艺术家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)于上世纪60年代末说过:“在未来,人人皆有机会全球爆红15分钟。”(In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes)。但他失算了,在短视频当道的今天,15秒就足以让一个素人爆红。