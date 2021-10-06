韩韶禧首次挑战动作戏 “最美小三”化身最狠打女

Netflix最新韩剧《以吾之名》（My Name）下周五（15日）上架，昨天在首尔举行亚太区线上记者会。《夫妻的世界》“最美小三”韩韶禧首次挑战动作戏，从柔情女转型为复仇打女，全新形象让人眼前一亮。虽然拍动作戏很耗体力又会受伤，但韩韶禧却说没太多疼痛，反而觉得是很好的体验。

韩韶禧接受亚太媒体联访时说：“我发现自己其实没太多疼痛，身体疼痛比预期的少。《以吾之名》有很多打戏，在过程中当然会有淤青或受伤，不过由于拍戏很好玩，让我可以忘记这些。”