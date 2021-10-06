韩韶禧首次挑战动作戏 “最美小三”化身最狠打女 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM Netflix新剧《以吾之名》演员朴喜洵（左起）、韩韶禧、安普贤出席昨天的记者会。（Netflix提供） 字体大小: 小 中 大 Netflix最新韩剧《以吾之名》（My Name）下周五（15日）上架，昨天在首尔举行亚太区线上记者会。《夫妻的世界》“最美小三”韩韶禧首次挑战动作戏，从柔情女转型为复仇打女，全新形象让人眼前一亮。虽然拍动作戏很耗体力又会受伤，但韩韶禧却说没太多疼痛，反而觉得是很好的体验。韩韶禧接受亚太媒体联访时说：“我发现自己其实没太多疼痛，身体疼痛比预期的少。《以吾之名》有很多打戏，在过程中当然会有淤青或受伤，不过由于拍戏很好玩，让我可以忘记这些。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 韩韶禧 My Name 以吾之名 女团剧歌舞展朝气 观众大声说