阿汤哥新片失算延档 《猛毒2》等票房开红

(洛杉矶讯)因为冠病疫情而延后一年上映的《猛毒2:血蜘蛛》(Venom: Let There Be Carnage)上周五(1日)北美上档,首周末票房即开出9010万美元(约1亿2000万新元)的佳绩,不单超越上集,更刷新今年最高纪录;英国男星Daniel Craig(丹尼尔克雷格)最后一次饰演特务007的《生死交战》(No Time to Die)虽然中美两国尚未公映,上周在全球54个国家及地区开画,累计票房1.19亿美元(约1亿6200万新元),成为疫情以来首部不计中国票房仍可收过亿美元的好莱坞片。

全球票房开红,显示观众碰到商业大片推出,不管疫情都会捧场,好莱坞对接下来的大片表现都信心十足。但一个月前,情况完全没这么乐观,美国票房从夏初的全面复苏转为显著下滑,“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)主演的《捍卫战士:独行侠》(暂译,Top Gun: Maverick)本来敲定今年11月19日上映,9月1日宣布延到明年5月底,比原定去年6月推出,延后近两年。欧美网友最近跟阿汤哥喊话:“要不要改变主意再挪回来?”但只怕档期不一定还卡得进来。

《猛毒2》未获中国批文

《猛毒2》至今仍未获中国批文,恐怕跟其他超级英雄片如《黑寡妇》及《尚气》一样,上映无期。《尚气》在美国累计票房收逾2.06亿美元(约2亿8000万新元),超越《黑寡妇》(1.83亿美元,约2亿4900万新元)成为今年美国最卖座电影;若以全球票房计算,《尚气》总收入为3.86亿美元(约5亿2400万新元),排名在《玩命关头9》(7.16亿美元,约9亿7300万新元)和《哥斯拉对金刚》(4.67亿美元,约6亿3400万新元)之下,暂时屈居年度季军,可见好莱坞片失去中国市场后,对票房收入影响相当显著。