阿汤哥新片失算延档 《猛毒2》等票房开红

（洛杉矶讯）因为冠病疫情而延后一年上映的《猛毒2：血蜘蛛》（Venom: Let There Be Carnage）上周五（1日）北美上档，首周末票房即开出9010万美元（约1亿2000万新元）的佳绩，不单超越上集，更刷新今年最高纪录；英国男星Daniel Craig（丹尼尔克雷格）最后一次饰演特务007的《生死交战》（No Time to Die）虽然中美两国尚未公映，上周在全球54个国家及地区开画，累计票房1.19亿美元（约1亿6200万新元），成为疫情以来首部不计中国票房仍可收过亿美元的好莱坞片。

全球票房开红，显示观众碰到商业大片推出，不管疫情都会捧场，好莱坞对接下来的大片表现都信心十足。但一个月前，情况完全没这么乐观，美国票房从夏初的全面复苏转为显著下滑，“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）主演的《捍卫战士：独行侠》（暂译，Top Gun: Maverick）本来敲定今年11月19日上映，9月1日宣布延到明年5月底，比原定去年6月推出，延后近两年。欧美网友最近跟阿汤哥喊话：“要不要改变主意再挪回来？”但只怕档期不一定还卡得进来。

《猛毒2》未获中国批文

《猛毒2》至今仍未获中国批文，恐怕跟其他超级英雄片如《黑寡妇》及《尚气》一样，上映无期。《尚气》在美国累计票房收逾2.06亿美元（约2亿8000万新元），超越《黑寡妇》（1.83亿美元，约2亿4900万新元）成为今年美国最卖座电影；若以全球票房计算，《尚气》总收入为3.86亿美元（约5亿2400万新元），排名在《玩命关头9》（7.16亿美元，约9亿7300万新元）和《哥斯拉对金刚》（4.67亿美元，约6亿3400万新元）之下，暂时屈居年度季军，可见好莱坞片失去中国市场后，对票房收入影响相当显著。