遭金钟评审爆黑料 《天桥》导演杨雅喆反击

（台北讯）杨雅喆执导、刘蔚然制作的公视大戏《天桥上的魔术师》在本届金钟奖一连拿下最佳戏剧、最佳导演等6项大奖，成最大赢家。金钟评审之一的“梦想动画”创办人林家齐3日晚颁奖典礼过后在面簿贴文指出，《天桥》宣传都称视觉特效是由台韩团队合作，但他两年前得知，该剧有80%以上的特效镜头是由北京诺华视创公司负责，质疑为何没有公开此事，同时也希望用纳税钱支持的作品能将资源留在台湾。

“原子映象”制作人刘蔚然5日在面簿坦言，“韩国公司的确转发部分制作给大陆公司，但韩国公司4th承接的部分只有50%，由他们局部发出的占全片9%，不知何来全片80%之说？”刘蔚然不平地说：“所谓这是纳税人的钱，是太大的帽子，但我也可以很不愧于心地说，全剧组以及参与在《天桥上的魔术师》的所有人，没有愧对这一分一毫。”她还表明，“有预算就外找，没预算就委屈自己人”的说法，是她最伤心的点。

导演杨雅喆昨天也打破沉默在面簿直言：制片人、前后期的伙伴们都得到远低于应该有的报酬，但承担所有的责任；虽然没指名道姓，但疑似对林家齐喊话“曾经请求您的协助，您爱莫能助没有加入团队，我们一样感谢您。”杨雅喆特别感谢所有参与《天桥》的同事，“他们应该得到的是鼓励、赞美，而不是流言、情绪勒索。”

另外，对媒体追问韩国转包的事情，杨雅喆则回应：“动画是超级高劳力密度的工作，麻烦自己打听一下，遇到超大做不完案子，台湾的公司和那个人自己，会不会转发到海外呢？”