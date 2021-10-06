公司欠钱未还男友被追债 Jessica爆负评?

少女时代前成员郑秀妍（Jessica Jung）男友权宁一（Tyler Y Kwon），上周（24日）遭一公司入禀高等法庭，有指是郑秀妍创办的时装品牌Blanc & Eclare欠债未有依期还清，被追讨925万新元债务。

根据报道，Blanc & Eclare的Blanc Group Limited先后于2016年及2017年，两次向Spectra SPC贷款共543万新元，但直至今年9月10日，仍未还清贷款，原告因此决定入禀法庭，向担保人权宁一追讨连利息逾925万新元的债务。

郑秀妍（右）与权宁一五年前合照。（推特）

权宁一是港星锺欣潼的前男友，恋爱期间锺给他牵线合作自己所属的英皇公司。后来权又给郑秀妍搭线签了英皇，接着他突然和锺欣潼分手，并被发现早在分手前就和郑秀妍在一起。郑秀妍当时曾否认并喊冤，说权宁一不是自己的菜。但两人后来却当了三年情侣，还似计划结婚。

权宁一失信的新闻出炉后，郑秀妍之前被中国法院列为失信被执行人的丑闻，再被翻出，没想到一对情侣一起成了被讨债者。

zaobao.sg记者发现权宁一已经半年没有更新IG账号，但郑秀妍则生活如常，IG不断更新。

郑秀妍形象多变。（IG）

郑秀妍中韩两国官司都败

郑秀妍到中国拓展演艺事业，2016年与中国两家公司“海宁新湃海润"签约合作，由其独家负责中国的相关经纪业务，但不久该公司就以郑秀妍不履行合约，要求她退回已经收取的约240万新元授权费。公司向法院提出诉讼并胜诉，法院最终强制冻结她的100万新元财产，不料发现中国只有一家以其名义经营的空投公司，没有可以强制执行的财产，于是将她列入失信者名单。

郑秀妍单飞后在中国发展。（海报）

据说，她回到韩国后提出上诉，但两审都败诉。事件爆发后，她遭遇脱粉，中国舆论也指责她行为不当，还在韩国如常参加演艺活动，完全没有还钱的意思，要求封杀她。然而，她至今都没有出面回应此事。

郑秀妍2007年以少女时代成员的身份正式出道，很快火爆，粉丝众多。2014年9月，她宣布退出少女时代，开始独自发展。她的妹妹郑秀晶也是女团出身，和宋茜同属f(x)组合，曾演出《继承者们》《机智的监狱生活》等热剧，姐妹俩的人气都非常高。

郑秀妍出道以来都以“白富美”形象示人，在社交平台晒照也常是各种豪奢大牌傍身，年初还曾在福布斯法国发布的一项“全球最具影响力人物”排行榜，入选奢侈品珠宝行业的第四名，难怪网民对她拒不还钱无法忍受。

郑秀妍在社媒上经营“白富美”形象。（IG）

她的负面新闻不止一宗。2014年她突然自曝离开少女时代，并哭诉说自己被强行踢出少女时代，为被欺负而伤心。但公司回应，她自己说再录一张组合专辑后就退团，大家劝她回心转意未遂，她就把重心放在个人品牌上，不配合新专辑录制，公司索性让她提前退团，结果还没商议好具体方案，她就抢先一步发微博控诉自己被霸凌踢出组合了。