千叶真一染疫病逝不安宁 红粉知己与女儿为骨灰闹翻

（综合讯）日本男星千叶真一8月因罹患冠病逝世，享寿82岁。他是日本少数名气红出海外的明星，作品包括《风云雄霸天下》、《古惑仔6胜者为王》、《杀死比尔》及《玩命关头3：东京甩尾》等，不料才过世近3个月却传出死后不得安宁，生前的红粉知己与女儿意见分歧，引起热议！

千叶真一生前有过两段婚姻，第一任老婆是已故女星野际阳子，两人育有一女真濑树里，第二任妻子是小28岁的前舞妓，并育有一对帅儿新田真剑佑、真荣田乡敦。

2015年结束第二段婚姻之后，千叶真一传出私底下有位红粉知己，根据日本媒体《女性自身》报道，他离世后的49天法会，因为红粉知己与女儿意见相左，将会举办两场！

分别办两场法会

根据日本传统，千叶真一死后的49天将会举行法会，他生前的红粉知己在6日将会在东京的一座寺庙中举办，只不过目前他的骨灰由大女儿真濑树里所保管，因此第一场法会只会有牌位。

千叶真一的大女儿真濑树里则在8日于他的家中举行“真正的49天法会”，等于将有2场过世法会，知情者认为这个状况非常尴尬，因为两场法会在日本的习俗是相当少见的，这让外界觉得他“连死后都不得安宁”！

据了解，千叶真一的红粉知己与大女儿最大的分歧在于骨灰的安置地点，女友人表示他曾说过自己死后想要安置在某寺庙中，但这说法不被其女儿所采纳，日后双方可能走向“分骨灰”这一步，只不过这一项主张看在外人眼中相当难堪，认为他“死不瞑目”，处境令人唏嘘。

经纪公司发声明：‘家人之间没有纠纷’

千叶真一的经纪公司对此则发出声明，6日由红粉知己所举办的法会，参加者将会是他生前在工作上有来往的相关人士以及好友，亲人并不会出席，强调“家人之间没有纠纷”；

由家人所举办的法会将在8日举行，长女新田真剑佑因还在隔离期间，因此将不会出席。