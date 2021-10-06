王欣5岁女参与演出 欧萱执导微电影 拍片前陪玩陪聊

拍片前得陪玩陪聊？欧萱执导以亲情为主题的全新微电影，“小木瓜”王欣的5岁女儿Tayn 是演员之一。

欧萱与榴梿制品专卖店Golden Moments联手制作微电影，此片由她执导。欧萱昨晚（10月5日）告诉《联合晚报》，电影故事围绕亲情，旨在提醒观众珍惜每个黄金时刻，“当我们慢慢成长，工作，忙碌，‘累’自然而然地变成一个借口，陪伴家人的时间越来越少，最后发现，简单的快乐其实就是时间与陪伴。希望微电影推出后，可以提醒大家不要忽略家人和爱你的人。”

演员包括资深剧场人韩雪卿和演员王利泰，还有两位活泼乱跳的女童星，其中一女是“小木瓜”王欣的5岁长女Tayn。欧萱在正式拍摄前，努力与小孩博感情，“我用一天的时间与王欣的女儿Tayn相处、聊聊天，另一天又跟另一小女孩玩耍，这是为了让她们对我感到安心，在片场才不会那么有压力。”

Tayn表现如何？“很好！她很快和戏中的爸妈玩起来，互动很自然。我喜欢孩子的天真，她们无需用力地演。”荣升“星妈”的王欣全程在旁看场，“有她在场，她的女儿更有信心，没那么害怕。”

仅用2天完成拍摄

三分钟的微电影仅用两天完成，时间紧迫，所幸制作团队和演员的表现优秀，欧萱的压力才不至于那么大。她认为，最大的挑战是必须构思出一个有意义，又能带出产品信息的故事，得取得平衡，不可太“硬销”（hard sell）产品。

这部微电影将于本月13日在欧萱的社交媒体推出。

恭喜范文芳 推出糕点品牌

今年8月初，欧萱在自家甜点店里制作蛋糕时晕倒。她休息一个月后，日前回到店里“再战江湖”。问起晕倒的确切原因，她回道：“其实我一直都有贫血，也不是第一次晕倒。事情过了，我也不想这事再成为焦点。我现在状态很好，也感谢大家的关心。”

她当时也在IG分享创业的心路历程，对一些顾客喊话“要有善意”，引起网民两极化反应。

是否已调整好心情，面对创业的甜与苦？她说：“其实就跟我刚进入演艺圈一样，对评语需要适应期，在餐饮业碰到的情况稍微不一样，所以需要适应过程。我现在很好，得到了很多人的爱与鼓励，一一收藏起来了，也会一直记在心里。”

身为日本高崎市宣传大使的她，将在下个月用高崎市的梨子制作全新甜点，之后陆续把高崎市的当季水果加进甜点作品里。

甜点竞技节目《糖朝冠冕》的主持搭档范文芳近日推出网上糕点品牌，抢滩烘焙生意。对此欧萱说：“在这恭喜她！”