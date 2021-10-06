为保护电话主人隐私权 《鱿鱼游戏》将删名片画面

（综合讯）韩国人气剧集《鱿鱼游戏》全球爆红，剧中名片上的电话号码有很多人因好奇心使然打过去，造成数名手机与该号码相似的民众因而受害，在韩引起争议。在经过将近3周的上架时间，Netflix昨天证实决定将名片戏份删除，内部已开始进行协调。

英国《独立报》找到Netflix全球发言人，对方10月5日接受采访时坦言：“为了保护电话主人的隐私权，《鱿鱼游戏》第一集部分画面将会被删掉。”而报道内文所指的争议画面，就是名片背后印上的电话号码。据报道，现多数的国家已经在进行编辑画面的工作程序。

关于电话号码真实存在一事，《鱿鱼游戏》导演早在过去接受访谈时，便以虚心向受害者表达歉意，他解释当初真的找了一组打不通的号码，没想到，韩国手机拨出机制会自动加上010，进而发展出料想不到的事故。至于受害者赔偿金相关后续，起初片商开出的金额为赔偿100万韩元（约1000新元），但该金额被电话主人拒绝，双方仍在协商中。

“撞脸”李政宰掀热议 谭俊彦不想蹭热度

另外，港星谭俊彦跟《鱿》男主李政宰“撞脸”在网上引起热议，他因此被朋友叫“456”（李政宰戏中编号），大感尴尬。他最近出席无线台庆剧《换命真相》活动时忍不住说：“够了，话题应到此为止！”

谭俊彦称赞李政宰是很专业的演员，是值得学习的对象：“朋友叫我456，又不可以不睬人，但又觉得好奇怪，角色不是我演，还是尊重回演出的演员。”他称不想一直蹭热度，希望观众捧场看他主演的《换命真相》。