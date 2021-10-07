主持《总统星光慈善2021》 林慧玲感压力

林慧玲本星期日（10日）将携手马来语频道Suria艺人Nurul Aini一同主持《总统星光慈善2021》，她受访时说：“我想都没想到会有这个机会和荣幸主持总‘统星光慈善’。我第一次主持大型现场节目是2020年的国庆庆典，不过当时一共有五位主持人，表演部分也比主持部分多。这次只有我和Nurul Aini，这又是今年唯一的慈善节目，当然会有压力。”

因为疫情的关系，主持人面对的临场考验更大，林慧玲说：“一直会有临场变化所以得随机应变。我相信不管主持多久，都一定会有一定的压力，更何况我是主持新人，但我一定会在能力范围内做到最好，希望一切顺顺利利。”

以往专注演戏的林慧玲近来多了主持工作，最近也忙着主持新节目，“这两年很感激有三个非常不同的主持机会，希望不会辜负大家对我的信任。更多详情会在10月底公布。”她坦言已慢慢喜欢上主持，“刚开始会觉得（当主持人）挺赤裸，但现在我慢慢爱上这种踏出舒适圈，没安全感的感觉。”她希望每年都能尝试不一样的工作，“最佳安排当然是每年都能参与华语戏剧或作品、英语连续剧和主持。”

她刚在9月26日庆祝35岁生日，“当天托经理人的福，没安排工作，所以就一整天在家好好休息，陪外婆吃午餐，跟家人吃晚餐。”至于生日心愿，她希望自己越来越好，越来越开心，“也希望疫情能尽快过去，大家能健康，乐观的活着。”