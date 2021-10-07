《浊水漂流》金马入围领跑 吴镇宇：希望大家都有奖拿

本地mm2的香港公司所制作的港片《浊水漂流》是前天（5日）公布的第58届金马奖入围名单的领跑电影，mm2娱乐发言人昨午接受《联合早报》的访问时透露：“还在研究公映的日期，但很肯定的是，今年内将在本地公映。”

发言人也透露从mm2香港公司主办的一个电影制作比赛中所发掘导演李骏硕，“他也是《浊水漂流》的编剧。”李骏硕所导的《翠丝》让袁富华摘下第55届金马奖最佳男配角。

《浊》刻画一班于深水埗天桥底下聚居的露宿者被社会边缘化，他们因为城市再发展而长期遭到扫荡清场的故事。入围金马奖的最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角（吴镇宇）、最佳男配角（谢君豪／柯炜林）、最佳女配角（李丽珍）、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳造型设计、最佳原创电影音乐、最佳原创电影歌曲和最佳剪辑。

入围影帝的香港艺人吴镇宇透过mm2与本地媒体分享了入围的喜悦，“多谢大家的恭贺，好开心能够入围，也恭喜《浊水漂流》各位入围的朋友，大家一起出了一分力，一起付出，希望大家都会有奖拿！”

再受金马奖肯定 谢君豪：证明演技没退步

入围男配角的谢君豪说：“哇！没想到1997年凭《南海十三郎》赢了金马奖男主角之后，24年后可以再度提名，当然好开心。当年参加金马奖时实在太年轻，没有太大感觉，拿完奖回剧组继续拍戏，连庆功宴都没参加。但后来发现，这个奖对我的演艺事业帮助太大了，很多人都是因为这个奖项才关注我、认识我和十三郎这个人物。”

他认为这次在《浊》饰演“老爷”这个角色再次受到金马奖的肯定，“不敢讲我演技有进步，起码证明没有退步，哈哈。我个人当然有信心，同时希望《浊水漂流》其他台前幕后的工作人员都可以获得好成绩。”

李骏硕说：“非常兴奋也很意外有这么多提名，金马在我心中尤其重要。也要感谢电影所有的台前幕后，更要感谢mm2 Studios上下的努力。”